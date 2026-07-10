Akkoord bereikt: Franse middenvelder op weg naar Standard

Standard zou binnenkort de middenvelder van Rodez, Alexis Trouillet, verwelkomen. Transferspecialist Sacha Tavolieri onthult dat er een akkoord is bereikt tussen beide clubs én met de speler.

Alexis Trouillet is een Franse middenvelder die zowel als centrale als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Hij trok in februari 2025 naar Rodez, overgekomen van het Griekse Panathinaïkos. Ondanks een enkelblessure tussen de tweede helft van september 2025 en begin januari 2026 ontpopte hij zich vorig seizoen tot een belangrijke pion bij de Ligue 2-ploeg.

In het seizoen 2025/2026 kwam hij in alle competities samen 23 keer in actie en gaf hij één assist. De 25-jarige Fransman is technisch vaardig en voelt zich comfortabel in kleine ruimtes. Hij heeft ook een goed spelinzicht en kan met zijn passes lijnen doorbreken. Hij zoekt vaak de weg naar voren en deinst er niet voor terug om van afstand uit te halen.

De carrière van Alexis Trouillet

Hij werd opgeleid bij Rennes, maar brak er nooit echt door en maakte in augustus 2020 zijn profdebuut bij OGC Nice in een wedstrijd tegen Strasbourg. Hij viel toen in voor de Fransman Khéphren Thuram, intussen een ster bij Juventus.

In het seizoen 2021-2022 werd hij uitgeleend aan Auxerre, waarna hij terugkeerde naar Nice en vervolgens definitief vertrok richting Panathinaïkos. Bij de Griekse club, waar hij evenmin echt doorbrak, werd hij in 2023/2024 ook uitgeleend aan Volos FC en uiteindelijk trok hij, zoals hierboven vermeld, naar Rodez.

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Opmerkelijk: volgens onze info ontbrak Alexis Trouillet bij de laatste wedstrijd van Rodez tegen Bastia. Dat lijkt een teken dat een vertrek in de maak is.