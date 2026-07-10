Contract is getekend: 'Club Brugge betaalt 9 miljoen euro voor nieuwe middenvelder'

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 5 reacties
Contract is getekend: 'Club Brugge betaalt 9 miljoen euro voor nieuwe middenvelder'
Foto: © photonews
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Club Brugge is de (inkomende) transferperiode gestart. De Belgische landskampioen is volop bezig met de laatste details van de transfer van Cheveyo Tsawa.

Brandon Morren

'Tsawa tekent vierjarig contract bij Club Brugge'

De transfer van Cheveyo Tsawa naar Club Brugge is helemaal afgerond. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft de 19-jarige Zwitser vrijdagmiddag zijn contract voor vier seizoenen ondertekend. Blauw-zwart betaalt FC Zürich zeven miljoen euro voor de middenvelder. Via bonussen kan daar later nog twee miljoen euro bijkomen. Daarmee ligt het totale pakket mogelijk op negen miljoen euro.

Tsawa wordt zo de eerste inkomende zomertransfer van Club Brugge. De polyvalente middenvelder voelt zich vooral thuis voor de verdediging en moet mee het vertrek van Aleksandar Stankovic opvangen. Een extra versterking op het middenveld blijft wel mogelijk.

Club Brugge is de (inkomende) transferperiode gestart. De Belgische landskampioen is volop bezig met de laatste details van de transfer van Cheveyo Tsawa.

Behoudens een vergissing wordt Cheveyo Tsawa de eerste inkomende zomertransfer van Club Brugge. Het Laatste Nieuws bevestigt dat de transfer in een afrondende fase zit. 

Club Brugge betaalt zes miljoen euro plus bonussen om de 19-jarige middenvelder weg te halen bij FC Zürich. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde evenzeer op zes miljoen euro.

Niét één op één de vervanger van Aleksandar Stankovic

De West-Vlamingen anticiperen op die manier op het vertrek van Aleksandar Stankovic. Internazionale FC lichtte ondertussen de terugkoopclausule op de Serviër.

Al moet het gezegd: Club Brugge gaat niet alle druk op de schouders van Tsawa laten rusten. Normaliter komt er nog een extra versterking om het middenveld te stofferen en Stankovic te vervangen.

Polyvalent goudhaantje die héél graag voor de defensie speelt

Met Tsawa haalt Club Brugge een Zwitsers goudhaantje binnen. De middenvelder is polyvalent en kan op het middenveld overal uit de voeten. Al voelt hij zich vooral in zijn sas voor de defensie.









Voor de volledigheid: Club Brugge troeft RC Lens en Sporting CP af in de strijd om Tsawa. Vooral de Portugese topclub was bereid om ver te gaan. De keuze van de middenvelder was echter al gemaakt.

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Cheveyo tsawa

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