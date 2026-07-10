L'Équipe zet twee Rode Duivels in bijzonder WK-elftal

Brandon Mechele en Nicolas Raskin hebben zich op het WK nadrukkelijk in de kijker gespeeld. L'Équipe nam beide Rode Duivels op in zijn elftal met revelaties, na sterke prestaties die ook buiten België niet onopgemerkt zijn gebleven.

Het WK is ondertussen al vergevorderd en enkele verrassende spelers konden indruk maken. L'Équipe heeft een elftal met WK-revelaties gemaakt, en daar vinden we ook twee Belgen terug. Heel verrassend hoeft dat echter niet te zijn.

De eerste speelt in België, bij Club Brugge. Brandon Mechele kon zich mede door omstandigheden in de basis van Rudi Garcia knokken op het WK. Hij kon de bondscoach bedanken voor het vertrouwen met sterke prestaties. Dat is ook in het buitenland opgevallen.

Mechele blijkt meer dan een noodoplossing

"Op 33-jarige leeftijd en tijdens zijn eerste grote toernooi heeft Brandon Mechele bewezen dat hij voor België veel meer is dan een noodoplossing", schrijft het Franse dagblad. "De vaste verdediger van Club Brugge, waar hij sinds 2017 speelt, was erg secuur in de opbouw en straalde rust uit, al oogde hij tegen Senegal wat minder zeker."

Omwille van zijn leeftijd zal dit zijn carrière waarschijnlijk niet in een stroomversnelling brengen. "Dit WK zal zijn loopbaan wellicht niet volledig veranderen, maar op korte en mogelijk zelfs middellange termijn kan hij zich wel centraal achterin bij de Rode Duivels vastzetten", besluit L'Équipe over hem.

De tweede Belg in het elftal van L'Équipe is Nicolas Raskin. De middenvelder van Rangers was voor de start van het WK al geen onbekende meer bij de nationale ploeg, maar heeft zich op het toernooi nog nadrukkelijker in de kijker gespeeld. Hij koppelt zijn werkkracht aan rust aan de bal en speelt bovendien een belangrijke rol in de omschakeling.



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Raskin groeit uit tot vaste waarde

"Een van de sterkste keuzes die Rudi Garcia sinds zijn aanstelling als bondscoach van de Rode Duivels op 24 januari 2025 heeft gemaakt, is Nicolas Raskin een vaste plaats geven op het middenveld. Zijn WK ligt in het verlengde van zijn prestaties sinds zijn debuut bij de nationale ploeg en toont al zijn kwaliteiten in de centrale zone."

Raskin kreeg onder Garcia snel veel verantwoordelijkheid en betaalde dat vertrouwen terug. Hij beperkt zich niet tot het opknappen van het vuile werk, maar leverde ook aanvallend zijn bijdrage. "De 25-jarige middenvelder, die inmiddels achttien interlands speelde, gaf op dit toernooi al twee assists: tegen Nieuw-Zeeland bij de 5-1-overwinning en tegen de Verenigde Staten bij de 4-1-zege."

Zijn prestaties blijven ook bij buitenlandse clubs niet onopgemerkt. Raskin werd de voorbije periode al gelinkt aan een stap naar Engeland en zijn sterke WK zal die belangstelling vermoedelijk alleen maar vergroten.

"Omdat hij ook bij Rangers een erg sterk seizoen 2025/2026 achter de rug heeft, zal zijn goede WK zijn transferwaarde vermoedelijk alleen maar verder doen stijgen. Raskin staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League."

Voor Mechele en Raskin vormt de selectie van L'Équipe alvast een mooie erkenning. Beiden grepen hun kans bij de Rode Duivels en groeiden tijdens het WK uit tot spelers waarop Garcia volop kan rekenen. Hopelijk geeft dit toch nog wat extra vertrouwen voor de cruciale clash met Spanje.