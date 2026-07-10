Reactie Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Pijnlijk voor de bondscoach en Lammens? Courtois geeft aan dat hij kon blijven staan
Foto: © photonews
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De uitschakeling tegen Spanje kreeg voor Thibaut Courtois nog een extra pijnlijke afloop. De doelman van de Rode Duivels moest de kwartfinale noodgedwongen verlaten met een blessure, maar achteraf maakte hij duidelijk dat hij er alles aan had gedaan om op het veld te blijven.

“Ik kon geen ballen meer trappen, maar ik kon er wel nog pakken”, vertelde Courtois na de wedstrijd voor de camera. De doelman probeerde ondanks de pijn nog verder te spelen, maar uiteindelijk bleek het onmogelijk om de wedstrijd uit te doen.

Vlak voor de tweede drinkpauze ging Courtois met een pijnlijke grimas naar de grond. Hij greep meteen naar zijn bovenbeen, al leek het aanvankelijk nog mee te vallen. Even later nam hij zijn plaats tussen de palen opnieuw in en leek hij de partij te kunnen uitspelen.

Garcia besliste om Courtois van het veld te halen

Lang duurde dat echter niet. Enkele minuten later besliste Rudi Garcia dat Courtois naar de kant moest. Hij werd vervangen door Senne Lammens en verliet zichtbaar geëmotioneerd het veld. Op de bank volgde de wedstrijd verder met een zak ijs op het been.

De blessure kwam op het slechtst mogelijke moment. Niet veel later viel ook de beslissende 2-1, waarbij invaller Lammens ongelukkig tussenbeide kwam. Voor Courtois maakte dat het afscheid van de wedstrijd alleen maar zuurder.

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De vraag rijst nu hoe ernstig de blessure is. De doelman had voor het WK al laten verstaan dat hij na het toernooi zijn toekomst als international zou evalueren, al klonk hij de voorbije dagen nog opvallend positief over een mogelijk langer verblijf bij de Rode Duivels. Eerst wachten nu de medische onderzoeken uit of de kwetsuur meevalt.

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