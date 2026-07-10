Opvallende transfer lonkt voor voormalige Club Brugge-Belg

Ignace Van der Brempt kan deze zomer opnieuw van club veranderen. De 24-jarige Belg staat volgens transferexpert Nicolo Schira in de belangstelling van Sassuolo. De Italiaanse club zou de rechtervleugelverdediger van Como volgen met het oog op een mogelijke transfer.

Van der Brempt ligt bij Como nog vast tot juni 2028. De club hoeft hem dus niet zomaar te laten vertrekken. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op drie miljoen euro, al betaalde Como vorige zomer nog vijf miljoen euro om hem definitief over te nemen.

Sassuolo kijkt naar Van der Brempt

De Belg kende de voorbije jaren al een opvallend traject. Hij brak door bij Club Brugge, waar hij in totaal 36 wedstrijden voor de eerste ploeg speelde. In januari 2022 maakte hij de overstap naar RB Salzburg.

In Oostenrijk kwam hij niet altijd even veel aan spelen toe. Daarom volgde in juli 2023 een uitleenbeurt aan Hamburger SV. Een jaar later werd hij opnieuw verhuurd, dit keer aan Como.

Definitief naar Como

Bij de Italiaanse club kreeg Van der Brempt voldoende vertrouwen om zich te tonen. Como besloot hem in de zomer van 2025 definitief over te nemen voor ongeveer vijf miljoen euro. Nu, amper een jaar later, duikt Sassuolo op als mogelijke nieuwe bestemming.

Van der Brempt is vooral actief als rechtervleugelverdediger. Hij kan de volledige flank bestrijken en brengt ook aanvallend snelheid en diepgang. Door zijn ervaring in België, Oostenrijk, Duitsland en Italië heeft hij ondanks zijn leeftijd al heel wat verschillende competities leren kennen.





Op internationaal vlak kwam hij uit voor verschillende Belgische jeugdploegen. Een echte doorbraak bij de Rode Duivels kwam er voorlopig niet.

Sassuolo volgt de situatie van Van der Brempt, maar voorlopig gaat het enkel om belangstelling. Er lijkt nog geen sprake te zijn van onderhandelingen, laat staan van een akkoord. Como kan het dossier rustig bekijken, terwijl de Belg zich verder voorbereidt op het nieuwe seizoen. Voorlopig blijft zijn toekomst dus open.