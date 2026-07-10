Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
| Reageer
Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Rudi Garcia moest nog één knoop doorhakken voor zijn basiselftal tegen Spanje. Dat was voor de plaats naast Youri Tielemans en Nicolas Raskin op het middenveld. Daarvoor kwamen Hans Vanaken en Kevin De Bruyne in aanmerking.

Als alles volgens plan verloopt, is die keuze volgens onze informatie uitgevallen in het voordeel van De Bruyne. Garcia wil niet enkel gaan verdedigen en rekent erop dat we straks ook tegen Spanje onze kansen moeten grijpen.

De Bruyne kan sneller een tegenaanval lanceren en kent het internationale toneel natuurlijk heel goed. Hij leeft voor zulke matchen en staat dan ook meestal op. Daar rekent de bondscoach ook vandaag op.

Hij gaat samen met Tielemans en Raskin het middenveld vormen tegen de sterke Spaanse armada. Garcia verloor ook één van zijn opties door het uitvallen van Amadou Onana, want hij overwoog ook met drie achteraan te starten.

De Bruyne sukkelde met pijntjes

Het is wel nog onder voorbehoud, want KDB had de voorbije week last van allerlei pijntjes en kwam daarom ook niet in actie tegen de VS. Dat hoefde ook niet gezien het wedstrijdverloop. Garcia wou hem toen liever sparen dan iets riskeren.

Lees ook... Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje
De voorbije dagen trainde hij wel voluit mee en kende hij geen terugval. De knoop wordt wel pas vrijdagochtend doorgehakt. Intern heeft Garcia ook aangegeven dat het even belangrijk is wie de match begint als wie de match eindigt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Spanje - België live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Spanje
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje

Dit is onze vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Spanje

20:00
5
Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku

Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku

23:00
4
Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"

Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"

03:18
Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij

Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij

21:12
13
Franse president Macron verrast met boodschap voor Rode Duivels én Rudi Garcia

Franse president Macron verrast met boodschap voor Rode Duivels én Rudi Garcia

21:00
1
"Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?" Analyse

"Wie dat voor het WK had gezegd, was toch opgenomen in het ziekenhuis?"

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: Verhaeghe - Vasovic - Bayram - Scherpen

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/07: Verhaeghe - Vasovic - Bayram - Scherpen

21:20
Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag

Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag

22:00
1
Grote commotie bij speler van RWDM die contract verbrak via wet van 78: nog bijlange niet in Champions League

Grote commotie bij speler van RWDM die contract verbrak via wet van 78: nog bijlange niet in Champions League

21:20
1
Obelgix, de bekendste Rode Duivel-supporter, doet boekje open over WK-avontuur Interview

Obelgix, de bekendste Rode Duivel-supporter, doet boekje open over WK-avontuur

12:00
11
Gesprekken lopen: Club Brugge wil uitpakken met Zwitsers toptalent

Gesprekken lopen: Club Brugge wil uitpakken met Zwitsers toptalent

20:20
OFFICIEEL: Westerlo verkoopt verdediger voor miljoenenbedrag

OFFICIEEL: Westerlo verkoopt verdediger voor miljoenenbedrag

19:47
1
Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct

Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct

19:42
6
"De beste Belg": Franky Van der Elst heeft plaats voor twee Rode Duivels in zijn WK-elftal

"De beste Belg": Franky Van der Elst heeft plaats voor twee Rode Duivels in zijn WK-elftal

10:30
Lamine Yamal haalt de loftrompet boven voor één Rode Duivel

Lamine Yamal haalt de loftrompet boven voor één Rode Duivel

19:20
Vrijdag zijn kans? Deze Rode Duivel kon Lamine Yamal al in bedwang houden

Vrijdag zijn kans? Deze Rode Duivel kon Lamine Yamal al in bedwang houden

16:30
2
Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje

Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje

00:00
Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt

Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt

09:35
6
Gewezen Rode Duivel Emile Mpenza laat duidelijke voorkeur in ons land blijken

Gewezen Rode Duivel Emile Mpenza laat duidelijke voorkeur in ons land blijken

18:30
Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande"

Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande"

18:00
9
WK-LIVE 10/7

WK-LIVE 10/7

00:00
'Anderlecht vangt meer voor De Cat, handtekening nog tien dagen uitgesteld om opvallende reden'

'Anderlecht vangt meer voor De Cat, handtekening nog tien dagen uitgesteld om opvallende reden'

16:00
10
'Akkoord gevonden: Club Brugge breekt transferrecord'

'Akkoord gevonden: Club Brugge breekt transferrecord'

17:30
2
Engeland klopt aan: 'Standard kan plots tien miljoen euro vangen voor speler'

Engeland klopt aan: 'Standard kan plots tien miljoen euro vangen voor speler'

17:00
6
WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?

WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?

16:53
"Lamine Yamal?" - Rode Duivels hebben duidelijke mening over Spaanse sterspeler

"Lamine Yamal?" - Rode Duivels hebben duidelijke mening over Spaanse sterspeler

09/07
EXCLUSIEF: Congolees international op weg naar België

EXCLUSIEF: Congolees international op weg naar België

15:30
UEFA hakt knoop door: hier speelt STVV zijn Europese matchen

UEFA hakt knoop door: hier speelt STVV zijn Europese matchen

14:30
Stevig: Club Brugge én Cercle Brugge reageren na beslissing over stadion

Stevig: Club Brugge én Cercle Brugge reageren na beslissing over stadion

14:00
13
DONE DEAL: Genk houdt internationale interesse af en haalt stevig uit

DONE DEAL: Genk houdt internationale interesse af en haalt stevig uit

13:30
DONE DEAL: Club Brugge troeft Anderlecht af met Premier League-parel

DONE DEAL: Club Brugge troeft Anderlecht af met Premier League-parel

13:00
4
Ex-ref stellig over winnend doelpunt tegen Senegal: "Eigenlijk géén strafschop"

Ex-ref stellig over winnend doelpunt tegen Senegal: "Eigenlijk géén strafschop"

08/07
14
Union SG davert: verrassende transfer sterkhouder richting Premier League?

Union SG davert: verrassende transfer sterkhouder richting Premier League?

12:30
Rode Duivels kwaad na aankomst in LA: KBVB vraagt FIFA om meteen in te grijpen (en ze doen dat ook)

Rode Duivels kwaad na aankomst in LA: KBVB vraagt FIFA om meteen in te grijpen (en ze doen dat ook)

08/07
Opvallend: Anderlecht werkt tegelijk aan twee dossiers bij dezelfde club

Opvallend: Anderlecht werkt tegelijk aan twee dossiers bij dezelfde club

11:30
1
Club Brugge mag eindelijk nieuw stadion bouwen: dit is wanneer het er zou moeten staan!

Club Brugge mag eindelijk nieuw stadion bouwen: dit is wanneer het er zou moeten staan!

10:44
45

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 21:00 België België
Noorwegen Noorwegen 11/07 Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 12/07 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Toch nog wending in Brugs stadiondossier? "Regelrechte schande" Canard-i Canard-i over Opvallend probleem: Club van Rode Duivel houdt hem uit België-Spanje, KBVB niet blij Canard-i Canard-i over Napoli neemt drastische beslissing over Lukaku André Coenen André Coenen over Engeland klopt aan: 'Standard kan plots tien miljoen euro vangen voor speler' RememberLierse RememberLierse over Vrijdag zijn kans? Deze Rode Duivel kon Lamine Yamal al in bedwang houden Arthur Shelby Arthur Shelby over Complete verrassing bij KRC Genk: ook T2 vertrekt per direct Dirk1897 Dirk1897 over Grote commotie bij speler van RWDM die contract verbrak via wet van 78: nog bijlange niet in Champions League Supremepony Supremepony over 'Akkoord gevonden: Club Brugge breekt transferrecord' Snoek Snoek over Frankrijk - Marokko: 2-0 Arthur Shelby Arthur Shelby over Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved