Rudi Garcia heeft de laatste knoop doorgehakt: dit wordt het middenveld van de Duivels

Rudi Garcia moest nog één knoop doorhakken voor zijn basiselftal tegen Spanje. Dat was voor de plaats naast Youri Tielemans en Nicolas Raskin op het middenveld. Daarvoor kwamen Hans Vanaken en Kevin De Bruyne in aanmerking.

Als alles volgens plan verloopt, is die keuze volgens onze informatie uitgevallen in het voordeel van De Bruyne. Garcia wil niet enkel gaan verdedigen en rekent erop dat we straks ook tegen Spanje onze kansen moeten grijpen.

De Bruyne kan sneller een tegenaanval lanceren en kent het internationale toneel natuurlijk heel goed. Hij leeft voor zulke matchen en staat dan ook meestal op. Daar rekent de bondscoach ook vandaag op.

Hij gaat samen met Tielemans en Raskin het middenveld vormen tegen de sterke Spaanse armada. Garcia verloor ook één van zijn opties door het uitvallen van Amadou Onana, want hij overwoog ook met drie achteraan te starten.

De Bruyne sukkelde met pijntjes

Het is wel nog onder voorbehoud, want KDB had de voorbije week last van allerlei pijntjes en kwam daarom ook niet in actie tegen de VS. Dat hoefde ook niet gezien het wedstrijdverloop. Garcia wou hem toen liever sparen dan iets riskeren.

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De voorbije dagen trainde hij wel voluit mee en kende hij geen terugval. De knoop wordt wel pas vrijdagochtend doorgehakt. Intern heeft Garcia ook aangegeven dat het even belangrijk is wie de match begint als wie de match eindigt.