Standard denkt aan mooie buitenkans: middenvelder van 4 miljoen valt gratis op te pikken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Standard denkt aan mooie buitenkans: middenvelder van 4 miljoen valt gratis op te pikken
Foto: © photonews
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Standard wil deze zomer opnieuw meer voetbal in het middenveld krijgen en heeft daarvoor Yassine Kechta op de radar. De 24-jarige Marokkaan zit zonder club na zijn vertrek bij Le Havre en kan dus transfervrij worden opgepikt.

De Rouches zijn bezig aan een belangrijke transferzomer. De kern moet op meerdere posities versterkt worden en vooral op het middenveld is extra kwaliteit welkom. Standard zoekt naar spelers die niet alleen fysiek hun mannetje staan, maar ook het spel kunnen sturen.

Standard bekijkt buitenkans op middenveld

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wordt Kechta daarom nauwlettend gevolgd in Luik. Zijn profiel wordt gewaardeerd omdat hij als een teruggetrokken spelmaker kan worden uitgespeeld. Tavolieri schuift hem zelfs naar voren als een mogelijke vervanger voor Teddy Teuma.

Kechta werd geboren in Parijs, maar koos op internationaal vlak voor Marokko. Hij kwam al uit voor verschillende nationale jeugdploegen en bouwde ondertussen ook op clubniveau een stevige ervaring op.

Hele opleiding bij Le Havre

De middenvelder doorliep meerdere jeugdreeksen bij Le Havre en werkte zich vervolgens op tot de eerste ploeg. Daar kwam hij uiteindelijk 128 keer in actie. Hij scoorde zeven doelpunten en leverde zes assists af.

Zijn contract bij de Franse club liep deze zomer af, waardoor Standard geen transfersom hoeft te betalen. Dat maakt hem financieel interessant, al zal zijn loon uiteraard wel binnen het budget van de Luikenaars moeten passen.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op vier miljoen euro. Voor een speler die gratis kan worden aangetrokken, is dat een opvallend hoog bedrag. Het zegt ook iets over het niveau waarop Kechta de voorbije jaren heeft gespeeld.

Voor Standard kan hij een nuttige versterking worden in een kern die nog volop in beweging is. Kechta brengt ervaring, techniek en rust aan de bal mee. Voorlopig gaat het wel enkel om belangstelling. Er is nog geen akkoord, maar zijn naam ligt duidelijk op tafel in Luik. De komende dagen kan blijken hoe concreet die interesse wordt.

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