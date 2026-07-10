WK-LIVE 10/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Romelu Lukaku geeft aan hoe hij omgaat met zijn statuut als invaller: "Het zou zelfdestructief zijn"
Romelu Lukaku zal ook in de kwartfinale tegen Spanje niet aan de aftrap verschijnen. Big Rom heeft zich daar echter al maanden bij neergelegd. Sterker nog: bondscoach Rudi Garcia maakte zijn plannen al in april duidelijk, waardoor Lukaku zich bewust voorbereidde op zijn rol als superinvaller. (Lees meer)
Zorgen om Mbappé? Frankrijk kent geen genade met Marokko en wacht op Rode Duivels of Spanje
Frankrijk heeft als eerste land een ticket voor de halve finales van het WK beet. Les Bleus waren veel te sterk voor Marokko en wonnen met 2-0. De winnaar van België-Spanje weet daardoor meteen welke tegenstander daarna wacht. (Lees meer)
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