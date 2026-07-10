Zelfvertrouwen bij Duivels is groot: "Iedereen schrijft ons al af, maar wij absoluut niet"

De Rode Duivels trekken vrijdag als underdog de kwartfinale tegen Spanje in, maar daar ligt niemand binnen de Belgische selectie wakker van. Bondscoach Rudi Garcia straalde op zijn persconferentie vooral vertrouwen uit en gelooft dat zijn ploeg voor een nieuwe stunt kan zorgen.

Garcia beseft dat België tegenover een van de topfavorieten van het WK staat. "Spanje is een fantastische ploeg. Hun grootste kracht is niet één individuele speler, maar hun collectief. Dat is al jaren zo. Ze houden veel de bal bij en zijn bovendien defensief bijzonder sterk. Toch willen we deze wedstrijd niet alleen ondergaan."

Iedereen denkt dat we uitgeschakeld worden

De Fransman wil dat zijn ploeg opnieuw lef toont, net zoals tegen de Verenigde Staten. "We geloven dat we kunnen scoren. Iedereen denkt dat België morgen uitgeschakeld wordt, maar wij denken helemaal niet zo. Wij geloven in onze eigen kwaliteiten."

Volgens Garcia zit ook de sterkte van de Rode Duivels niet alleen in de elf basisspelers. "Ik heb enorm veel vertrouwen in mijn groep. Onze invallers hebben op dit WK al meermaals het verschil gemaakt. Sinds de invoering van vijf wissels is coachen ook helemaal anders geworden. Daarom gebruik ik die mogelijkheden graag."

Heel veel supporters bij gekregen

Garcia merkte bovendien dat de hele heisa van de voorbije dagen België heel wat extra sympathie heeft opgeleverd. Het maakt hem niet veel uit of de Amerikaanse fans hen morgen op de korrel zullen nemen.

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"We hebben er de laatste dagen overal ter wereld veel supporters bij gekregen en dat geeft natuurlijk extra kracht. Maar of er morgen nu veel Belgische of Spaanse fans zitten, maakt uiteindelijk weinig uit. Ik heb in mijn carrière nog nooit een supporter een doelpunt zien maken."