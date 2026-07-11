Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing
Foto: © photonews

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Anderlecht heeft zijn eerste overwinning van de voorbereiding geboekt met een 3-2-zege tegen NEC Nijmegen. De eerste helft was nochtans erg zorgwekkend. Coach Vitor Bruno heeft nog heel wat werk voor de Europese voorrondes.

Na een eerste oefenmatch die op 0-0 eindigde tegen Boulogne-sur-Mer (Franse Ligue 2), nam Anderlecht het zaterdag op tegen NEC Nijmegen. In de vroege, maar al broeierige sfeer van het federaal centrum in Tubize zette Vitor Bruno het volgende elftal tussen de lijnen: Coosemans - Maamar, Biancone, Keita, Augustinsson - Kana, Degreef, Stroeykens - Nga Kana, Onya Seke, Sikan.

In tegenstelling tot de eerste oefenpot eerder deze week nam Anderlecht heel snel de leiding: Danylo Sika opende al na amper drie minuten de score, op aangeven van Jayden Onya Seke. Maar Sporting kon dat tempo niet aanhouden, integendeel.

Door het vele Brusselse balverlies mocht NEC steeds hoger opschuiven richting de paars-witte helft. Anderlecht oogde erg onzeker en koos te vaak voor onbespeelbare lange ballen. De Nederlandse druk loonde snel, met twee goals in twee minuten tijd (waarvan één van een zekere Tjaron Cherry, op zijn 38ste nog altijd even gevaarlijk).

Vers bloed en meer ideeën na de rust

Ondanks die kentering nam Anderlecht de wedstrijd niet opnieuw in handen om langszij te komen: 1-2 bij de rust. Bij de hervatting bracht Vitor Bruno vers bloed met de invalbeurten van Noah Kalonji en Lukáš Ambros, die al één dag na zijn transfer speelminuten kreeg. Net als in de eerste helft begon Sporting erg goed aan de tweede. Jayden Onya Seke deed opnieuw van zich spreken en maakte meteen gelijk, na een knappe loopactie van Giulian Biancone (48e, 2-2).

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Daarna kreeg de tweede helft nog extra animo door de invalbeurten van Mihajlo Cvetković, Noa Ojea Cobiella, Léo Pétrot, Basile Vronincks, Moussa Ndiaye, Luis Vazquez, Kaïs Barry en Enric Llansana. En het was die laatste die in de slotminuten de match besliste, op aangeven van Noa Ojea Cobiella. Zo won Anderlecht met 3-2. Het huiswerk van Vitor Bruno blijft logischerwijs behoorlijk groot, zeker na die eerste helft, maar deze zege geeft toch wat vertrouwen voor wat volgt. Al zal het tegen Hammarby, in de tweede voorronde van de Europa League die over 12 dagen al op het programma staat, nog beter moeten.

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