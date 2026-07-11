Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde
Foto: © photonews
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De uitschakeling van de Rode Duivels tegen Spanje krijgt nog een stevig staartje. Vooral de wissel van Thibaut Courtois voor Senne Lammens roept vragen op. Hein Vanhaezebrouck begrijpt de redenering van Rudi Garcia niet helemaal.

Het WK zit erop voor de Rode Duivels. België verloor vrijdagavond met 2-1 van Spanje na een opvallende wedstrijd. Er gebeurde heel wat, met vooral de doelmannenwissel die veel aandacht krijgt. Logisch ook, gezien de omstandigheden.

Courtois kon nog verder

Thibaut Courtois gaf aan last te hebben tijdens de wedstrijd. Hij kon niet meer uittrappen zoals het hoort, maar kon nog wel in doel blijven staan. Bondscoach Rudi Garcia besloot om hem eraf te halen voor Senne Lammens.

"Tja, het is Garcia’s goed recht om een speler die last heeft te wisselen. Maar doordat Courtois aangaf dat hij nog wel verder kon, vond ik het raar dat Garcia hem eraf haalde", vertelde Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. De voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht stelt zich vragen bij de uitleg van de bondscoach.

Vanhaezebrouck stelt zich vragen

"Hij zei dan dat hij enkel spelers op het veld wil die honderd procent fit zijn, maar daar kan je ook vraagtekens bij plaatsen, want dat strookt niet met de geschiedenis. Doku begon ondanks ademhalingsproblemen tegen Egypte en Lukaku stond in de basis tegen Iran", gaat hij verder.

De wissel zal dus nog even blijven nazinderen, zeker omdat het beslissende moment nadien net aan Lammens werd gelinkt. Vanhaezebrouck ziet ook nog een bredere discussie over het beheer van Garcia en hoe zijn keuzes binnen de groep worden onthaald.

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"Ik durf te vermoeden dat het meegespeeld heeft in de beslissing van de bondscoach dat Lammens een penaltyspecialist is. Als er met Courtois niks aan de hand was, kon hij Lammens niet inbrengen, want dan stond het land in rep en roer. Nu was dat geen probleem."

Alleen haalde België helemaal geen strafschoppen. "Hij had alleen pech dat de fout van Lammens zijn beslissing heeft verergerd. Maakt Lammens die fout niet, dan had niemand er achteraf over gebabbeld", besluit Vanhaezebrouck.

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