Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar …

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Na Club Brugge ook voor deze topclub stadion op komst? 673 bezwaren, maar …
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Club Brugge mag dan eindelijk toch aan de bouw van een nieuw stadion gaan denken. Maar er zijn nog ploegen die willen bouwen. En het loopt niet bij iedereen even vlotjes. Bij Union SG zijn ze nog steeds aan het wachten.

Union SG speelde de voorbije jaren al Europees voetbal in het Koning Boudewijnstadion, in het Lotto Park van Anderlecht en gaat nu uitwijken naar KV Oostende voor de voorrondes van de Champions League.

Om maar te zeggen: een nieuw stadion is nodig in Brussel, want het huidige Dudenpark is weliswaar charmant en het is heel mooi geschiedkundig patrimonium, maar het stadion is simpelweg ook aftands geworden.

Union SG diende een lijvig dossier in voor nieuw stadion

Union heeft in het voorjaar een uitgebreid dossier van meer dan 600 pagina’s ingediend voor een nieuw stadion. Na het verplichte openbare onderzoek hebben de bevoegde instanties nu tot zes maanden de tijd om een beslissing te nemen over de bouwvergunning.

De club mikt op een modern stadion met een capaciteit van ongeveer 16.000 plaatsen, gepland op de Bemptsite in Vorst. Het project, dat naar schatting zo’n 100 miljoen euro kost, wordt volledig door Union zelf gefinancierd.

Veel tegenkanting van de buurtbewoners: meer dan 600 bezwaarschriften

De ambitie is duidelijk: uiterlijk in 2029 wil de club definitief afscheid nemen van het historische Dudenpark. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken al tegen het najaar kunnen gestart zijn. Tot op heden is er van een eerste spadesteek echter nog (lang) geen sprake.

De gemeente Vorst heeft ondertussen een positief advies gegeven, maar koppelt daar wel heel wat voorwaarden aan. Ukkel van zijn kant heeft een ongunstig advies gegeven en verwijst naar het alternatief op de voormalige Audi-site als mogelijke plaats voor het stadion.

Publiek debat in gemeente Vorst

Vorige week vond een publiek debat voor de overlegcommissie plaats in het gemeentehuis van Vorst. Daar kwamen heel wat bezorgdheden naar boven. Er waren niet minder dan 673 bezwaren van buurtbewoners en dergelijke – ook na een aantal verbeteringen en aanpassingen.

“Er zijn niet echt nieuwe elementen naar boven gekomen die we nog niet wisten”, aldus CEO Philippe Bormans van Union SG tegen Bruzz. “We hebben die ook allemaal kunnen beantwoorden, dus zijn we wel positief hierover.”

“De zone waarin we willen bouwen is al voorzien als sport en ontspanning. We komen niet aan het park, maar aan de site aan de kant van de ring. De biodiversiteit zal alleen maar vooruit gaan. Er zullen bomen gekapt worden, maar dat zal ruimschoots worden gecompenseerd.”

Rest de vraag: wat gaat er gebeuren? De commissie die vorige week samenkwam en de adviezen die uiteindelijk zijn afgeleverd? Die hebben eigenlijk geen enkele juridische of bindende waarde.

Binnenkort stedenbouwkundige vergunning voor Union SG?

Het is dus wachten op de bevoegde staatsecretaris Audrey Henry (MR). De kans dat zij alsnog een stedenbouwkundige vergunning gaat afleveren is bestaande, temeer de bouw van het nieuwe stadion in het Brusselse regeerakkoord staat. 

“We zullen afwachten wat er uit zal komen. We hebben een heel sterk dossier en dat heeft heel wat jaren werk gekost om iedereen op één lijn te krijgen”, wilde Bormans nog eens heel duidelijk stipuleren. De toekomst zal het uitwijzen ...

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