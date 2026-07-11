OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt

OFFICIEEL: Jackpot voor Standard, dat speler voor 10 miljoen euro verkoopt
Foto: © photonews

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Standard ziet Rafiki Saïd al na één seizoen naar Wolverhampton vertrekken, maar houdt er financieel een stevige deal aan over. De Rouches ontvangen tien miljoen euro voor de winger en kunnen via bonussen en een doorverkooppercentage nog extra cashen.

Het is een drukke dag bij Standard. Naast de officiële aankondiging van de komst van Alexis Trouillet, hebben de Rouches ook het vertrek van Rafiki Saïd naar Wolverhampton bevestigd. Na één seizoen vertrekt de winger al, wat meteen een flinke boost geeft aan de clubkas.

Ondanks de irritatie die hij door zijn wisselvalligheid soms opwekte, bleek de Comorese dribbelaar toch een schot in de roos tijdens de eerste transferperiode van Marc Wilmots. Standard haalde hem binnen voor 2,5 miljoen en strijkt nu 10 miljoen op.

De Rouches moeten wel 10% van de meerwaarde doorstorten naar zijn vorige club ESTAC Troyes, goed voor ongeveer 750.000 euro. Daarbovenop kan Standard nog een miljoen euro aan bonussen ontvangen als Wolves aan het einde van het seizoen promoveert naar de Premier League. Ook werd er een doorverkooppercentage bedongen.

Prioriteit voor Wolves

Wolverhampton heeft diep in de buidel moeten tasten, maar wilde de transfer absoluut snel afronden om na de degradatie naar de Championship meteen opnieuw de juiste richting uit te gaan. "We zijn erg blij dat we de komst van Rafiki al in de eerste week van de voorbereiding hebben kunnen afronden."

"Voor ons was het belangrijk dat hij meteen bij de groep kon aansluiten voor het trainingskamp in Portugal, zodat hij zoveel mogelijk tijd heeft om te wennen, de eisen van de technische staf te begrijpen en zich te integreren bij zijn nieuwe ploegmaats", bevestigt voorzitter Nathan Shi in het officiële bericht.

Technisch directeur Matt Jackson had Rafiki Saïd al enkele jaren op de radar en aarzelde niet om hem voor te stellen aan zijn nieuwe trainer Cesar Peixoto. Die gaf snel groen licht. "Rafiki is een sterke, snelle en atletische speler. Hij heeft de capaciteiten, de kwaliteiten en de mentaliteit om zich aan te passen en de ploeg te helpen groeien en wedstrijden te winnen. Hij wilde zo snel mogelijk komen. Het is een erg nederige en harde werker. Hij heeft de mentaliteit die ik zoek in de ploeg, en daarom was het belangrijk dat hij erbij kwam."

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