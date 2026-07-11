Voetbalwereld in diepe rouw: Zuid-Afrikaanse WK-speler plots overleden

De voetbalwereld is in rouw. Spelersvakbond SAFPU heeft het overlijden van Jayden Adams bekendgemaakt. De middenvelder van Mamelodi Sundowns en Bafana Bafana kwam onlangs nog in actie voor Zuid-Afrika op het WK 2026.

Zaterdag maakt de Zuid-Afrikaanse spelersvakbond dit nieuws bekend. Er werd een statement verspreid waarin zijn overlijden wordt bevestigd. Dat kunt u hieronder lezen.

SAFPU bevestigt overlijden Adams

"De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond SAFPU is diep aangeslagen door het onverwachte overlijden van Jayden Adams, middenvelder van Mamelodi Sundowns en Bafana Bafana."

"Jayden vertegenwoordigde Zuid-Afrika onlangs nog op het WK 2026, waar hij de hoop van een hele natie met trots, moed en klasse droeg. Zijn overlijden is een onmetelijk verlies voor zijn familie, ploegmaats, clubs, de voetbalwereld en het hele land."

"Wij betuigen ons diepste medeleven aan de familie Adams, Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC, Bafana Bafana en iedereen wiens leven hij heeft geraakt. Het Zuid-Afrikaanse voetbal verliest een getalenteerde speler, een trotse dienaar van het spel en een jong leven dat nog zoveel te bieden had. Moge zijn ziel rusten in eeuwige vrede", luidt het communiqué.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV



— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Adams werd door bondscoach Hugo Broos opgeroepen voor het WK en kwam drie keer in actie. Hij speelde een uur in de openingswedstrijd tegen Mexico, een helft tegen Tsjechië en tien minuten tegen Zuid-Korea. Tegen Canada bleef Adams op de bank.

Omstandigheden voorlopig niet bekend

Over de omstandigheden van zijn overlijden werd in de mededeling geen verdere informatie gegeven. De focus ligt voorlopig dan ook op het immense verdriet bij zijn familie, ploegmaats en de Zuid-Afrikaanse voetbalwereld.

Adams groeide de voorbije jaren uit tot een belangrijke naam in eigen land en kreeg op het WK nog de kans om Zuid-Afrika op het hoogste podium te vertegenwoordigen. Dat maakt het nieuws extra hard.

Een carrière en leven die nog volop in ontwikkeling waren, komen veel te vroeg tot een einde. Voor veel supporters zal vooral zijn recente WK-deelname blijven hangen als een bijzonder pijnlijke herinnering aan zijn laatste grote voetbalmoment. Jayden Adams werd 25 jaar oud.