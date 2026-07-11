WK-LIVE 11/7

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Youri Tielemans gefrustreerd door blessure, maar ook trots: "Veel spelers moe of opgebrand"

België strandt in de kwartfinales van het WK na een 2-1-nederlaag tegen Spanje. Youri Tielemans maakte een dik uur na de match het bilan op van dit toernooi en sprak over zijn blessure in de opwarming, waardoor hij niet kon spelen tegen Spanje. (Lees meer)

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