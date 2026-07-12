'Code donkerrood: AS Roma klopt aan bij Club Brugge, speler geeft jawoord'

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Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Met Manchester United is er wel een nieuwe topclub die komt aankloppen, terwijl het jawoord aan AS Roma lijkt gegeven.