Puzzel mee met erg mooi boek over het WK voetbal

Redactie
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Puzzel mee met erg mooi boek over het WK voetbal
Foto: © photonews
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Hoogdagen voor de sport. Er is het WK voetbal dat volop aan de gang is met de Rode Duivels die een bemoedigend toernooi speelden en ondertussen is ook de Tour de France alweer begonnen. Wat weet u van beide grote toernooien? En bent u toevallig een puzzelaar? Dan hebben wij dé oplossing!

De Rode Duivels hebben de kwartfinales weten te halen op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Een heel mooi resultaat op zich, eens alle kritiek zal gaan liggen. De toekomst van Rudi Garcia en anderen? Daarover zal later beslist worden.

Om het WK voetbal te vieren kwamen ze bij Denksport alvast met een mooie versie van een puzzelboek op en rond het WK Voetbal, met daarbij ook een Belgische versie met een aantal vragen en puzzels waarbij ook de Rode Duivels centraal staan in het verhaal.

Puzzelen over en met het WK voetbal

De WK-geschiedenis, de topschutters, de iconen die het WK groot hebben gemaakt, maar ook de bizarre feitjes, een flinke brok over het vrouwenvoetbal doorheen de jaren, de geschiedenis en een hoofdstuk volledig voor het WK 2026 dat momenteel bezig is: voor elk wat wils.

Het is bij momenten iets meer een quiz dan een echt puzzelboek, maar er moeten ook links en verbanden gelegd worden om een en ander bij elkaar te puzzelen. Het kan op die manier dienen op bij te leren voor op een zaalquiz, maar even goed blijft er toch ook wat te moeten creatief omgesprongen met de woorden en puzzels.

© AVL

Bovendien is het ook een bijzonder rijkelijk geillustreerd boek, waardoor het ook gewoon aangenaam is om naar te kijken, om naar foto's te kijken, herinneringen op te halen - denk maar aan het WK 2018 in Rusland dat bijna heel mooi werd voor de Rode Duivels - en veel meer.

Weet u alle antwoorden?

"FIFA World Cup™ staat volledig in het teken van het WK voetbal. In deze uitgave combineer je puzzelen met het ontdekken van interessante feiten en verhalen uit de voetbalwereld. Test je kennis over Belgische successen, duik in de geschiedenis van het toernooi en leer meer over spelers en speelsters die het verschil maakten", klinkt het ook op de webstek van Denksport waar u het boek kan aanschaffen.

"De puzzels en quizzen nemen je mee langs hoogtepunten en bijzondere momenten uit het WK. Door de combinatie van puzzels en weetjes is dit boek een leuke voorbereiding op het toernooi. Een ideale uitgave voor voetballiefhebbers die graag puzzelen en hun kennis willen vergroten." Een aanrader! Bovendien is er momenteel ook een boek over de Tour de France te koop, dus dat is twee keer zoveel pret! 

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