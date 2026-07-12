Transfernieuws en Transfergeruchten 12/07: Duku

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Duku

DONE DEAL: Stijn Stijnen haalt uit met revelatie

Modeste Duku was een van de grote krachten achter de promotie van Virton naar de Challenger Pro League. Maar volgend seizoen zal hij de Gaumais niet vergezellen op het hogere niveau, want hij trekt naar Patro Eisden Maasmechelen. Dat nieuws is ondertussen ook officieel. (Lees meer)