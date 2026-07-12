WK-LIVE 12/7
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje?
In de nacht van zaterdag op zondag werden de laatste twee kwartfinales van dit WK gespeeld. In beide gevallen was er een en ander te vertellen na de wedstrijd. Krijgen de kwartfinales nog een staartje? Het laatste is er nog niet over gezegd, zoveel is duidelijk. (Lees meer)
Rode Duivels onderweg naar België
Na iets meer dan een maand op Amerikaanse bodem hebben de Rode Duivels het WK en de Verenigde Staten officieel achter zich gelaten. Deze nacht Belgische tijd stapten ze op het vliegtuig in Los Angeles. Zondagochtend rond 10 uur Belgische tijd landen de Rode Duivels in ons land.
Van daaruit gaat iedereen weer zijn eigen weg. De vakantie gaat in, er zijn geen persmomenten meer onder welk beding dan ook. De volgende keer dat de selectie samenkomt zal pas in september zijn, al zien we verschillende spelers voordien al opnieuw aan het werk bij hun respectievelijke clubs natuurlijk.
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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