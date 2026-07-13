🎥 OFFICIEEL: RC Lens kondigt terugkeer van Thorgan Hazard aan met schitterend filmpje in The Simpsons-stijl

Thorgan Hazard keert terug naar RC Lens. De transfer hing al eventjes in de lucht, maar ondertussen heeft de Franse nummer twee de terugkeer van de voormalige publiekslieveling publiekelijk gemaakt.

Thorgan Hazard is opnieuw een speler van RC Lens. Les Sang et Or hebben de terugkeer van de 33-jarige flankaanvaller wereldkundig gemaakt. En dat hebben de Fransen gedaan met een héél leuk filmpje.

Wie kent de begingeneriek van The Simpsons niet? Wel, nu kent iedere voetbalfan van Lens de Amerikaanse tekenfilmserie. De terugkeer van Hazard werd in de gekende stijl wereldkundig gemaakt.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP2 📺



Deux #MadeInGaillette se rappellent un mythique souvenir européen du Racing 🪨... De retour, une fois ! 🇧🇪



𝚃𝙷𝙾𝚁𝙶𝙰𝙽 𝙷𝙰𝚉𝙰𝚁𝙳 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/OxCRkATodr — Racing Club de Lens (@RCLens) July 13, 2026

Hazard tekent in het Stade Bollaert-Delelis een contract voor twee seizoenen. De termijn van dat contract was de spelbreker bij RSC Anderlecht. Ook paars-wit deed Hazard een voorstel om zijn aflopende contract te verlengen.





In het Lotto Park kreeg Hazard een contractvoorstel voor één seizoen aangeboden, inclusief optie om er volgende zomer een voetbaljaargang aan toe te voegen. Het was overigens een prestatiegebonden contract.

Thorgan Hazard mag (opnieuw) de Champions League in

Lens eindigde vorig seizoen op een tweede plaats in de Franse Ligue 1. De Noord-Fransen leken lange tijd PSG het vuur aan de schenen te leggen. In de laatste rechte lijn drukte de Parijse grootmacht het gaspedaal in. PSG had aan de eindmeet een voorsprong van zes punten.

Les Sang et Or verzekerden zich op die manier van een ticket voor de groepsfase in de Champions League. Met andere woorden: op 33-jarige leeftijd keert Hazard niét terug naar Lens om er uit te bollen.

Un renfort pas choisi au 𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 ✍️



Avec le retour de @HazardThorgan8, le Racing renforce sa ligne d’attaque avec un talent #MadeInGaillette conjuguant qualités techniques, expérience (522 matchs en club) et fine connaissance de l’environnement du club.#LesLensois2 — Racing Club de Lens (@RCLens) July 13, 2026

"Het is héél symbolisch dat één van de sterkhouders van vroeger terugkeert naar Lens", is ook Jean-Louis Leca héél blij met de komst van Hazard. "Thorgan is een kind van het huis. Hij gaf zelf ook aan dat hij héél graag terug wou komen."

De sportief directeur verwacht dan ook dat de 47-voudig Rode Duivel voor een surplus zal zorgen op het veld. "Hazard gaat ons zijn specifieke kwaliteiten bijbrengen. Hij leest het spel ongelooflijk goed en weet wanneer er sneller moet gevoetbald worden of net even gas moet worden teruggenomen."