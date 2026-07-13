'AS Roma wil Rode Duivel héél graag naar naar Italië halen, maar botst op financiële muur en... Chelsea FC'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'AS Roma wil Rode Duivel héél graag naar naar Italië halen, maar botst op financiële muur en... Chelsea FC'
Foto: © photonews
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AS Roma wil Diego Moreira naar de Serie A halen. De viervoudig Rode Duivel moet de Italiaanse topclub van snelheid én creativiteit voorzien. Al wordt een transfer allesbehalve een goedkope operatie voor de Romeinen.

Diego Moreira brak de voorbije maanden helemaal door. Het jeugdproduct van Standard was het afgelopen seizoen één van de smaakmakers in de Ligue 1. Vooral zijn onvoorspelbaarheid zorgt ervoor dat hij op de radar van diverse topclubs komt.

Ook Rudi Garcia had héél snel door dat Moreira een ruwe diamant is. De 21-jarige flankaanvaller zorgde op het WK er mee voor dat een uitzichtloze situatie tegen Senegal werd omgedraaid én dat de Rode Duivels niet véél te snel terug huiswaarts moesten keren.

Interesse uit Duitsland én Frankrijk, maar...

Borussia Dortmund en Stade Rennais informeerden de voorbije weken al naar de interesse van Moreira om een transfer te maken. Beide clubs hebben echter nog geen concrete stap gezet om rond de tafel te gaan zitten. Zullen de voorgenoemde clubs er spijt van krijgen?

Il Messaggero weet dat AS Roma wél al een eerste gesprek met RC Strasbourg achter de rug heeft. De Romeinen polsten naar de voorwaarden van onze landgenoot en… schrokken zich wellicht een hoedje toen het Franse antwoord héél duidelijk werd vertaald.

RC Strasbourg wil de absolute jackpot voor Diego Moreira

Strasbourg vraagt een transfersom van veertig miljoen voor Moreira. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige flankaanvaller op 25 miljoen euro.

Strasbourg beseft als geen ander dat ze in een sterke onderhandelingspositie zitten. Moreira heeft een lopend contract bij Le Racing. Bovendien heeft de speler zelf aangegeven dat hij zich er goed voelt en gerust een extra seizoen in de Elzas wil blijven.

Extra optie: terugkeer naar Chelsea FC

Voor de volledigheid: ook een terugkeer naar Chelsea FC behoort nog steeds tot de mogelijkheden. BlueCo (investeringsmaatschappij van Todd Boehly, nvdr.) is nog steeds eigenaar van beide voetbalclubs.

Strasbourg betaalde in 2024 net geen negen miljoen euro om Moreira weg te halen op Stamford Bridge. De marktwaarde van onze landgenoot was destijds amper drie miljoen euro. Wedden dat The Blues géén veertig miljoen euro zullen moeten betalen?

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