Club Brugge is nog niet klaar: volgende transfer bijna rond

Club Brugge lijkt opnieuw dicht bij een inkomende transfer te staan. Blauw-zwart werkte de voorbije weken al aan versterking voor de toekomst en lijkt nu ook een jonge spits naar België te halen. Het gaat om Andrej Vasovic, een 18-jarige aanvaller van FC Luzern.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri worden momenteel de laatste details afgerond tussen Club Brugge en FC Luzern. Het zou gaan om een definitieve transfer. Als alles volgens plan verloopt, sluit Vasovic aan bij de A-kern van Club Brugge.

Club werkt aan komst van Vasovic

Toch is het niet de bedoeling dat hij meteen elke week in de basis staat. De jonge spits zou dit seizoen ook nog enkele wedstrijden voor Club NXT kunnen spelen. Op die manier kan Club hem rustig brengen en tegelijk laten wennen aan het Belgische voetbal.

🔵⚫️ …and Club Brugge are not stopping there: Andrej Vasovic is next! ✅



🇨🇭 FC Luzern currently finalizing last details with Blauw-Zwart for the permanent transfer of the Swiss striker. Vasovic will join first-team squad but is expected to feature in a few matches for Club NXT… pic.twitter.com/7yRWqXdbwR — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 12, 2026

Vasovic is een naam die past binnen de manier waarop Club de laatste jaren werkt. Blauw-zwart haalt graag jonge spelers met groeimarge binnen, om hen daarna stap voor stap klaar te stomen voor het hoogste niveau. Met zijn 18 jaar is Vasovic duidelijk een investering op langere termijn.

Luzern liet hem niet zomaar gaan

Een goedkope deal zal het vermoedelijk niet zijn geweest. Vasovic lag bij Luzern nog tot 2030 onder contract. Opvallend genoeg verlengde hij zijn overeenkomst pas in juni. Dat gaf de Zwitserse club een sterke onderhandelingspositie.





Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 1,5 miljoen euro. Zijn lange contract en snelle opmars bij Luzern zullen de prijs wellicht mee hebben opgedreven. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Vasovic al 26 wedstrijden voor de A-ploeg van de Zwitsers. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en twee assists.

Ook fysiek heeft hij al iets mee. Vasovic is 1m87 groot en brengt dus gestalte in de aanval. Daarnaast is hij ook jeugdinternational. Voor de Zwitserse U19 verzamelde hij al elf interlands. Voor Club Brugge kan Vasovic zo een interessante aanvulling worden die in de toekomst nog voor veel plezier moet zorgen.