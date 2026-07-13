De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'
Foto: © photonews
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Thomas Meunier gaat (zo goed als zeker) voor Valencia CF voetballen. De Rode Duivel keert niet terug naar de Jupiler Pro League. Al waren er twee Belgische clubs geïnteresseerd.

Manuel Gonzalez

De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'

De deal is helemaal rond. Thomas Meunier gaat komend seizoen voor Valencia CF voetballen. Los Che waren op zoek naar een ervaren flankverdediger om het vertrek van Thierry Rendall op te vangen.

Meunier en Valencia hebben al enkele weken een akkoord. De Spaanse traditieclub koos ervoor om de transfer na het WK af te ronden. De reden is even duidelijk: Valencia wil een uitgebreide medische check-up doen van de 35-jarige Rode Duivel.

Prestatiegericht contract

Meunier gaat in Valencia een contract voor één seizoen tekenen. Indien een bepaald aantal speelminuten wordt bereikt wordt er automatisch een extra jaargang aan toegevoegd. Voor onze landgenoot wordt het een eerste avontuur in Spanje.

Thomas Meunier gaat (zo goed als zeker) voor Valencia CF voetballen. De Rode Duivel keert niet terug naar de Jupiler Pro League. Al waren er twee Belgische clubs geïnteresseerd.

Thomas Meunier is momenteel met de Rode Duivels actief op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrijdag kruist België de degens met Spanje. De inzet: een plaats in de halve finale van het toernooi.

De focus op het WK is wellicht dé reden waarom de nieuwe club van Thomas Meunier nog niet gekend is. De 34-jarige flankverdediger heeft een mondeling akkoord met Valencia CF. Enkel administratieve details staan een transfer nog in de weg.

Thomas Meunier wacht tot na het WK om transfer af te ronden

En het wordt wellicht wachten tot na het (Belgische) WK vooraleer de transfer ook effectief zal beklonken worden. Meunier is niet van plan om middenin het toernooi de groep te verlaten om zijn transfer naar Valencia af te ronden.

Valencia neemt Meunier transfervrij over van Lille OSC. Voor de 83-voudig Rode Duivel wordt het passages bij achtereenvolgens Club Brugge, PSG, Borussia Dortmund, Trabzonspor en Lille een eerste avontuur in Spanje.

Meunier Thomas Meunier Thomas
© photonews

Al was ook een terugkeer naar de Jupiler Pro League een mogelijkheid. Meunier solliciteerde openlijk naar een contract bij Club Brugge, maar de Belgische landskampioen reageerde niet. Al weet Het Nieuwsblad dat Meunier wél contact heeft gehad met twee andere Belgische clubs.







RSC Anderlecht had een verkennend gesprek met de Rode Duivel. Uiteindelijk koos Antoine Sibierski om andere pistes te verkennen. Daarnaast toonde ook Antwerp FC interesse in de ervaren flankverdediger. We hoeven niet uit te leggen waarom The Great Old het gaspedaal niet heeft kunnen indrukken.

Engelse interesse, maar géén concrete aanbieding

Voor de volledigheid: ook een avontuur in de Engelse Premier League behoorde tot de mogelijkheden voor Meunier. Hull City informeerde naar de voorwaarden van onze landgenoot. De Engelse promovendus kwam echter niet met een concrete aanbieding op de proppen.

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