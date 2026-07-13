De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'



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Volg Voetbalkrant nu ook via Google! Thomas Meunier gaat (zo goed als zeker) voor Valencia CF voetballen. De Rode Duivel keert niet terug naar de Jupiler Pro League. Al waren er twee Belgische clubs geïnteresseerd.



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