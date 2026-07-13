Heeft Infantino zelf het einde ingeluid? "UEFA moet nu FIFA van de kaart spelen" en "Waarom geen EK XXL?"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Heeft Infantino zelf het einde ingeluid? "UEFA moet nu FIFA van de kaart spelen" en "Waarom geen EK XXL?"
Foto: © photonews
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Gianni Infantino en FIFA hebben op het WK geen al te beste beurt gemaakt. Vooral het circus rond de schorsing van Folarin Balogun hebben de geloofdwaardigheid van de wereldvoetbal én de voorzitter géén goed gedaan. Valentijn Driessen gaat met twee voeten vooruit én roept UEFA op tot actie.

De internationale media - en dan hebben we het niét alleen over de voetbalpers - stond op de eerste rij om het circus rond Folrain Balogun te volgen én naar buiten te brengen. In 't kort: de schorsing van de Amerikaanse aanvaller werd plots teniet gedaan na een telefoontje van Donald Trump naar Gianni Infantino. 

"De maskers vielen af bij twee ordinaire machtswellustelingen", wijst Valentijn Driessen in De Telegraaf de Amerikaanse president én de voorzitter van FIFA héél duidelijk met de vinger. "Ze beslisten om de spelregels tijdens het spel te veranderen én sloegen daarmee het fundament van een onafhankelijke arbitrage weg."

Infantino

De Nederlander vreest dan ook voor de gevolgen. "Iedere nationale ploeg en ieder team kan voortaan het slachtoffer worden van de willekeur van Trump en/of Infantino. En iedere nationale ploeg en ieder team kan er in de toekomst willekeurig slachtoffer van worden. Of net van de situatie profiteren."

"Maar de affaire rond Balogun kan eveneens hét begin van het einde zijn voor FIFA", roept Driessen UEFA op tot actie. "Maar dan moet de Europese voetbalbond nu wel durven doorgaan. UEFA heeft zowel op sportief als op financieel vlak voldoende slagkracht om een revolutie te ontketenen. Desnoods moet UEFA de rug volledig toekeren naar FIFA."

UEFA moét met de spierballen rollen en FIFA van de kaart vegen

Driessen heeft zelf ook al nagedacht over hoe het tijdperk na FIFA er zou kunnen uitzien. "UEFA zou naast het gewone EK om de vier jaar een EK XXL kunnen organiseren. Bij zo'n kampioenschap worden de beste landen uit de andere vijf continenten uitgenodigd. Op die manier komen we ook tot een WK."

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"Ik denk daarbij aan de voetbalgrootmachten zoals Argentinië en Brazilië", legt Driessen uit. "Maar ook commerciële grootmachten zoals China en India kunnen voor een meerwaarde zorgen. Ik ben er zeker van dat zo'n toernooi het klassieke WK in één klap zou overvleugelen. Zeker als je alle voetballanden laat meeprofiteren van de financiële voordelen."

EK XXL met Europese landen én de beste landen uit de andere vijf continenten

"Op die manier valt de basis weg van het vergiftigde leiderschap van Infantino én verliest FIFA haar bestaansrecht", besluit Driessen. "Maar dan moet Europa spierballen tonen én de macht van het internationale voetbal naar zich toe trekken. Wat als er niets zou gebeuren? Dan verdienen die slaafse voetbalbonden geen andere leider dan de profeet Infantino." 

De voorzitter van FIFA is zich ondertussen van geen kwaad bewust én maakt ondertussen zelf plannen voor de komende WK's. Zo denkt Infantino erover na om het eindtoernooi nog meer uit te breiden naar 64 deelnemende landen. Voor de volledigheid: deze editie is al uitgebreid van 32 naar 48 landenteams.

Wie wordt de wereldkampioen van 2026?

Ondertussen zit het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico in de eindfase. De komende dagen vechten Frankrijk, Spanje, Argentinië en Engeland onder elkaar uit wie de wereldtitel pakt. Het lijkt wel een EK. Met Argentinië...

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Folarin Balogun

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