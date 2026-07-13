'Italiaanse grootmacht meent het én wil met Ajax rond de tafel om over transfer van Mika Godts te praten'

AFC Ajax moet vrezen voor het vertrek van Mika Godts. Enkele Italiaanse clubs zijn héél geïnteresseerd in de diensten van de 21-jarige flankaanvaller. Helemaal vooraan in de rij: Juventus FC. Vallen de maskers de komende dagen af?

Het bleef de voorbije weken opvallend stil rond Mika Godts. Al lijkt dat stilte voor de storm. De naam van de 21-jarige Leuvenaar staat op het lijstje van héél wat (sub)topclubs uit de grote Europese competities. Logisch: onze landgenoot was afgelopen seizoen één van de absolute sterkhouders in de Johan Cruijff ArenA.

Bayern München, RB Leipzig, Aston Villa en Arsenal FC informeerden al naar de voorwaarden voor Godts. AFC Ajax stuurde die clubs wandelen door te stellen dat de tweevoudig Rode Duivel niet te koop is. Al moet het gezegd: geen van voorgenoemde clubs duwde door voor onze landgenoot.

Italiaanse interesse in Mika Godts is wél concreet

Al is dat laatste natuurlijk een boodschap en géén realiteit. Transfermarkt schat de marktwaarde van Godts op 35 miljoen euro. Met een lopend contract tot medio 2029 maakt Ajax zich sterk dat enkel de absolute jackpot voldoende is om onze landgenoot los te weken.

In het Nederlands: vanaf 45 miljoen euro kan er gesproken worden. Of dat bedrag gepoker is of echt wel de realiteit zal héél binnenkort blijken. Er is concrete interesse uit Italië én de Italiaanse clubs willen rond de tafel gaan zitten met Ajax.

Juventus FC wil héél ver gaan voor Mika Godts, maar...

TuttoMercatoWeb weet dat Juventus FC en AS Roma concrete interesse hebben in Godts. Vooral De Oude Dame is héél geïnteresseerd en wil met Ajax rond de tafel om te kijken wat er mogelijk is. Versta: welk bedrag effectief nodig is om Godts los te weken in Amsterdam.





De maskers vallen eerstdaags af. Is Ajax bereid om zonder financiële garanties te praten? En hoe ver wil Juventus gaan om het 21-jarige goudhaantje in te lijven? Of verrast Roma met een niet te weigeren bod? Wordt ongetwijfeld vervolgd…