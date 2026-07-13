Nieuwe details roepen nog meer vragen op: verrassende onthulling in zaak-Balogun

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe details roepen nog meer vragen op: verrassende onthulling in zaak-Balogun
Foto: © photonews
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The Times meldt dat slechts één persoon binnen de FIFA de beslissing heeft genomen om de schorsing van Folarin Balogun op te heffen: de voorzitter van de commissie, Mohammad Al Kamali. Geen van de 17 andere leden werd geraadpleegd.

Het is een verhaal dat tijdens dit WK heel wat stof heeft doen opwaaien. Folarin Balogun was in eerste instantie geschorst voor de kwartfinale tussen de Verenigde Staten en België (1-4), maar uiteindelijk mocht hij toch meedoen nadat de FIFA zijn schorsing had opgeheven.

Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, had zich al uitgelaten over die beslissing, die op veel kritiek botste. "Ik heb de publieke reacties gezien op de beslissing van de onafhankelijke tuchtcommissie van de FIFA over de schorsing van Folarin Balogun, en ik wil een basisprincipe van het FIFA-bestuur opnieuw benadrukken."

"De gerechtelijke organen van de FIFA zijn onafhankelijk. Ze werken autonoom, passen de FIFA-tuchtcode toe en oordelen over dossiers op basis van de geldende regels en de feiten die eigen zijn aan elk dossier. Hun onafhankelijkheid is essentieel voor de geloofwaardigheid en de integriteit van het voetbal, en die moet altijd gerespecteerd worden."

Een beslissing genomen door Mohammad Al Kamali

Nu blijkt dat één persoon die beslissing zou hebben genomen: de voorzitter van de tuchtcommissie, Mohammad Al Kamali. Waarom de andere 17 leden niet werden geraadpleegd? Dat blijft een mysterie. Zeker omdat het vrij uitzonderlijk is dat Mohammad Al Kamali alleen zo’n beslissing neemt. De legitimiteit van de procedure roept in elk geval heel wat vragen op.


Infantino had wel benadrukt dat de beslissing gerespecteerd moet worden: "Ik neem kennis van de beslissingen van de FIFA-tuchtcommissie wanneer ze openbaar worden gemaakt. Soms ben ik verrast. Soms ben ik het ermee eens, en soms ook niet. Wat ik in elk geval altijd doe, is die beslissingen respecteren, net als de autonomie van de organen die ze nemen."

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