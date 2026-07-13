Opvallend: Stankovic speelde cruciale rol in inkomende toptransfer van Club Brugge

Yann Sommer is nog niet officieel voorgesteld bij Club Brugge, maar alles wijst erop dat blauw-zwart binnenkort een bijzonder ervaren doelman aan zijn kern mag toevoegen.

Voor Club Brugge was de zoektocht naar een nieuwe doelman een belangrijk dossier. Simon Mignolet zette na vorig seizoen een punt achter zijn carrière, waardoor blauw-zwart een pak ervaring verloor. Club kon kiezen voor een jonger profiel, maar lijkt bewust voor zekerheid te gaan.

Club zocht ervaring

Sommer past perfect in dat plaatje. Hij speelde in zijn carrière voor onder meer FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Bayern München en Inter. Daarnaast verzamelde hij 94 caps voor Zwitserland. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op 37-jarige leeftijd nog 2 miljoen euro.

Een vrije doelman met zo’n palmares is niet elke zomer beschikbaar. Club moest hem dus niet overtuigen met een transfersom, maar wel met een duidelijk sportief verhaal en een stevig loon. En in dat proces dook opvallend genoeg ook een oude bekende op.

Stankovic speelt opvallende rol

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Aleksandar Stankovic mee een rol gespeeld in het dossier-Sommer. De jonge Serviër verhuisde deze zomer opnieuw naar Inter Milan, nadat hij in de zomer van 2025 nog van Inter naar Club Brugge was getrokken. De Italianen beschikten over een terugkoopclausule.

Bij Inter is Stankovic goed bevriend met Federico Dimarco. Die kent Sommer heel goed van hun gezamenlijke periode in Milaan. Via die weg zou Dimarco de Zwitser mee overtuigd hebben om voor het project van Club Brugge te kiezen.



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Club had een ervaren doelman nodig, Sommer was vrij, en de gesprekken liepen goed. Toch blijkt ook het netwerk rond voormalige en huidige spelers opnieuw een rol te spelen.

Opvolger van Mignolet

Als de deal de komende dagen wordt afgerond, wordt Sommer de nieuwe nummer één bij Club Brugge. De opdracht is duidelijk: de leegte na het afscheid van Mignolet opvullen en meteen rust brengen achterin.

Voor blauw-zwart zou het een stevig signaal zijn. En met dank aan een omweg via Stankovic en Dimarco lijkt Club nu dicht bij de opvallende transfer.