'Real Madrid wil af van deze speler en biedt hem aan bij... Manchester City'

Eduardo Camavinga heeft geen toekomst meer bij Real Madrid. José Mourinho rekent niet op de Fransman. Ligt zijn toekomst in de Premier League? De defensieve middenvelder werd er alvast aangeboden bij een absolute grootmacht.

José Mourinho is bezig met een grote schoonmaak bij Real Madrid. MARCA weet dat Eduardo Camavinga na een gesprek met The Special One te horen heeft gekregen dat hij moet vertrekken.

De 23-jarige Fransman past niet in de plannen die Mourinho heeft met De Koninklijke. Bovendien heeft Real Madrid de 29-voudig Frans international al aangeboden bij een andere Europese topclub.

Real Madrid wil Eduardo Camavinga slijten aan... Manchester City

De voorbije dagen is er contact geweest tussen vertegenwoordigers van Real Madrid en Manchester City. De Koninklijke nam het voortouw, terwijl The Citizens een opportuniteit zien in Camavinga.

Tenminste: als ook het prijskaartje klopt. Transfermarkt schat de marktwaarde van Camavinga op vijftig miljoen euro. Al zal Real Madrid wellicht te overtuigen zijn voor een lage bedrag. De defensieve middenvelder heeft een contract tot medio 2029 in Madrid.

Niet alleen Manchester City is in de running voor defensieve middenvelder



Al zet Florentino Perez zijn kansen zoals altijd niét op één partij. Real Madrid praat eveneens Tottenham Hotspur en Galatasaray SK om Camavinga te slijten. Zou de speler er zelf eigenlijk iets over te zeggen hebben?

