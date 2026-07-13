SK Beveren neemt belangrijke beslissing richting 1A

SK Beveren krijgt na zijn promotie naar 1A ook naast het veld extra duidelijkheid. De Waaslanders hebben met Peppermill & Friends een nieuwe hoofdsponsor beet voor de komende twee seizoenen. Daardoor zal het logo van het Belgische familiebedrijf voortaan vooraan op het shirt staan.

Voor Beveren komt die deal op een bijzonder moment. De club heeft een fantastisch seizoen achter de rug en dwong de promotie naar de Jupiler Pro League af. Daardoor keert geel-blauw terug op het hoogste niveau, waar alles opnieuw een stukje groter wordt: de affiches, de aandacht, maar ook het commerciële verhaal.

SK Beveren groeit verder

Dat Peppermill & Friends nu mee naar 1A gaat, is dus geen detail. Het bedrijf was sinds 2024 al zichtbaar op het Beverse shirt en bleef ook de voorbije seizoenen nauw betrokken bij de club. Nu wordt die samenwerking nog uitgebreid.

Voor SK Beveren is het vooral belangrijk dat er continuïteit blijft. Na een promotie moet een club niet alleen sportief klaar zijn voor de stap omhoog, maar ook naast het veld sterker worden. Een hoofdsponsor die al langer betrokken is, past in dat plaatje.

Meer dan een shirtdeal

Peppermill & Friends was de voorbije jaren niet enkel een naam op het shirt. Het bedrijf speelde ook een rol in de communitywerking rond de club. Zo was het betrokken bij het project voor het Kinderkankerfonds, waarmee SK Beveren een grote visibiliteitscampagne kon opzetten.

Dat maakt de verlengde samenwerking meer dan zomaar een commerciële overeenkomst. Beveren wil zich duidelijk verder ontwikkelen als club die sportieve ambitie koppelt aan een bredere werking naast het veld.





Beveren-CEO Bart Foubert benadrukt dat loyale partners belangrijk zijn in de verdere uitbouw van een duurzame club. "In de volgende stap naar een duurzame club is het behouden van loyale partners een belangrijk aspect bij de club."

"Peppermill Friends begrijpt bovendien heel goed waar wij als club ook naast het veld voor staan. Om die redenen ben ik zeer verheugd dat we ons verhaal verder kunnen schrijven, deze keer als hoofdsponsor", besluit Foubert op de clubwebsite.