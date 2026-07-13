Transfer in stroomversnelling? 'Karetsas heeft principeakkoord met Europese topclub'

Konstantinos Karetsas lijkt opnieuw een stap dichter bij Borussia Dortmund te staan. De interesse van de Duitse topclub was al bekend, maar volgens Nicolò Schira is er nu ook beweging aan de kant van de speler zelf. De 18-jarige middenvelder zou een principeakkoord hebben bereikt met Dortmund.

Dat is belangrijk nieuws in een dossier dat al even aansleept. Eerder meldde Het Belang van Limburg al dat Borussia Dortmund drie keer een bod heeft gedaan op Karetsas. KRC Genk wees die voorstellen telkens af. De Limburgers weten goed welk goudhaantje ze in handen hebben en willen hem niet zomaar laten vertrekken.

Karetsas wil naar Dortmund

Genk zou minstens 35 miljoen euro willen voor de Griekse international. Dat bedrag komt niet uit de lucht vallen, want Transfermarkt schat zijn marktwaarde eveneens op 35 miljoen euro. Als Dortmund effectief zo ver gaat, zou Genk zijn eigen transferrecord breken.

Konstantinos #Karetsas is getting closer to #BVB from #Genk. Agreement in principle between the greek young talent (born in 2007) and Borussia Dortmund for a contract until 2031. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026

Dat record staat momenteel op naam van Tolu Arokodare. Wolverhampton betaalde 26 miljoen euro om de Nigeriaanse spits weg te halen uit de Cegeka Arena. Karetsas zou daar dus nog een stevig stuk boven kunnen gaan.

Genk wil recordbedrag

Voor Genk is de situatie duidelijk maar lastig. Sportief wil Racing zijn grootste talent natuurlijk zo lang mogelijk houden. Karetsas ligt nog tot juni 2029 onder contract en heeft ondanks zijn jonge leeftijd al enorm veel ervaring opgedaan.





Hij speelde al 92 wedstrijden voor de Limburgers. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en 23 assists. Vooral zijn vista, techniek en rust aan de bal maken hem bijzonder. Karetsas is geen speler die je elk jaar in je jeugdopleiding ziet doorbreken.

Ook internationaal gaat het razendsnel. De middenvelder koos voor Griekenland en verzamelde intussen al tien interlands. Daarin scoorde hij drie keer. Voor een speler van 18 jaar zijn dat indrukwekkende cijfers.

Dortmund staat bekend als een club die jonge talenten kansen geeft en verder ontwikkelt. Dat maakt de interesse logisch. De vraag is nu vooral of de Duitsers ook financieel willen doorduwen. Karetsas lijkt alvast open te staan voor de stap, maar Genk houdt voorlopig stevig vast aan zijn prijs.