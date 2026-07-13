Transfernieuws en Transfergeruchten 13/07: Vasovic

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 13/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vasovic

Club Brugge is nog niet klaar: volgende transfer bijna rond

Club Brugge lijkt opnieuw dicht bij een inkomende transfer te staan. Blauw-zwart werkte de voorbije weken al aan versterking voor de toekomst en lijkt nu ook een jonge spits naar België te halen. Het gaat om Andrej Vasovic, een 18-jarige aanvaller van FC Luzern. (Lees meer)