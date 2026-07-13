'Uruguay heeft absolute wereldster én clubicoon van Atlético Madrid als nieuwe bondscoach'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Uruguay heeft absolute wereldster én clubicoon van Atlético Madrid als nieuwe bondscoach'
Foto: © photonews
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Diego Forlan is de nieuwe bondscoach van Uruguay. Ignacio Alonso heeft bevestigd dat de 112-voudig Uruguayaans international de fakkel overneemt van Marcelo Bielsa. Laatstgenoemde gaf er zelf de brui aan na een teleurstellend WK.

Na de uitschakeling van Uruguay in de groepsfase van het WK is Marcelo Bielsa langs de achterdeur vertrokken bij de nationale ploeg. Een pijnlijke mislukking voor de bondscoach, die minstens zijn team naar de zestiende finales had moeten loodsen.

In een groep met Spanje, Kaapverdië en Saudi-Arabië eindigde de Zuid-Amerikaanse selectie pas derde met amper twee punten. Uruguay werd in de groepsfase uitgeschakeld na een 0-1-nederlaag tegen Spanje.

Diego Forlan als bondscoach van Jong Uruguay én van Uruguay

De Uruguayaanse voetbalbond kijkt intussen vooruit. Er moet een nieuwe bondscoach komen en volgens de laatste berichten zou Diego Forlan de opvolger van Marcelo Bielsa moeten worden.

Bondsvoorzitter Ignacio Alonso sprak zondag bij Teledoce over de mogelijke aanstelling: "Als we in de komende dagen een akkoord vinden met Diego Forlán wordt hij de coach van de U20 en leidt hij ook de volgende oefenwedstrijden."

Levende legende

Alonso benadrukt wel dat alles nog niet helemaal rond is: "Hij is enthousiast, al moeten er nog een paar punten uitgeklaard worden. Ik zou heel graag willen dat Forlan meteen tot 2027 aan het roer blijft. En dan zien we dan weer. Maar hij moet het zelf ook willen."

In Uruguay is Forlan een levende legende. Als speler kwam hij tussen 2002 en 2014 maar liefst 112 keer uit voor de nationale ploeg en maakte hij 36 doelpunten. In zijn carrière droeg de ex-spits ook het shirt van topclubs als Manchester United, Atlético Madrid en Internazionale FC.

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