Voormalige Anderlecht-flop vindt onderdak bij... zijn eigen club

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Voormalige Anderlecht-flop vindt onderdak bij... zijn eigen club
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Zanka zit opnieuw zonder club, maar denkt nog niet aan stoppen. De ex-verdediger van Anderlecht traint mee bij het Deense B93, waar hij tegelijk aandeelhouder is. Een contract als speler tekende hij voorlopig nog niet.

Anderhalf jaar geleden had Anderlecht een akkoord gevonden met Zanka en Los Angeles Galaxy om de laatste zes maanden van zijn contract te schrappen. De Deense international lag op dat moment steeds meer onder vuur in het Lotto Park. Hij werd gehaald voor zijn ervaring in de Premier League en zijn leiderschap, maar stelde te vaak teleur met ongelukkige tussenkomsten en zijn gebrek aan snelheid.

In de MLS slaagde hij er niet echt in om de situatie recht te trekken. Na een eerste periode als basisspeler verloor hij zijn plaats in de elf na een rode kaart. Een beenblessure maakte het nadien nog moeilijker, waardoor hij slechts één van de laatste zeven wedstrijden van het seizoen speelde.

Zanka heeft nog altijd zin

Deze winter vonden club en speler een akkoord om vroeger dan voorzien uit elkaar te gaan. Zanka vond daarna onderdak bij FC Kopenhagen en kreeg er zelfs de aanvoerdersband, maar zijn contract is intussen alweer afgelopen.

Sinds 1 juli is Zanka dus een vrije speler. Op zijn 36e wordt het niet eenvoudig om nog een nieuwe club te vinden, maar Mathias Jørgensen denkt er niet aan om zijn voetbalschoenen al aan de haak te hangen.


Hij heeft de trainingen hervat bij B93, een club uit de Deense tweede klasse. Daar kreeg hij een bijzonder warm welkom, want één van de mede-eigenaars van de club is niemand minder dan hijzelf. Zanka werd namelijk aandeelhouder van B93. Als speler tekende hij voorlopig nog geen contract, wellicht om eerst te bekijken of er nog een andere piste opduikt.

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Anderlecht
Zanka

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