Wie wint het WK? Johan Boskamp spreekt zich er duidelijk over uit

Het WK nadert zijn ontknoping en Johan Boskamp kijkt vooral uit naar Frankrijk-Spanje. Volgens de Nederlander staan dinsdag de twee beste landen van het tornooi tegenover elkaar, al heeft hij ook een duidelijke voorkeur in de andere halve finale.

Het WK is in de allesbeslissende fase aangekomen. De Rode Duivels haalden het niet van Spanje en moesten dus genoegen nemen met de kwartfinales. Een mooie prestatie van België, al hoopte iedereen op meer.

Een schande is het niet om uit het tornooi te worden geknikkerd door Spanje. In de volgende ronde treft La Roja Frankrijk. Volgens Johan Boskamp zijn het ook meteen de twee grootste favorieten om het tornooi te winnen.

Boskamp ziet twee topfavorieten

"Dat wordt echt wel een heerlijk potje tussen die twee op dinsdag", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Voor mij zijn zij de twee beste landen op dit WK. Maar ik blijf denken dat Frankrijk het zal halen."

De twee grootste favorieten komen op deze manier al tegen elkaar uit in de halve finale. Engeland en Argentinië, de twee andere landen die de top 4 van de FIFA-ranking aanvullen, spelen de andere wedstrijd.

Voorkeur voor Engeland

Voor deze partij heeft de Nederlandse analist een duidelijke voorkeur. "Ik hoop Engeland", zegt hij. "Alleen al voor de supporters. Dat Engelse legioen is echt werelds op dit WK. Het is ook leuk om alle supporters daar door elkaar te zien zitten zonder dat het gezeik oplevert."



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"Op dat vlak verdienen de Amerikanen wel een pluim", gaat Boskamp verder. "Op vlak van organisatie is het een top-WK. Als ze er nu nog voor kunnen zorgen dat die Trump zich niet meer gaat moeien, dan zou het helemaal mooi zijn."

De halve finales beloven in ieder geval bijzonder veel. Frankrijk-Spanje is op papier al een finale waard, terwijl Engeland en Argentinië aan de andere kant van de tabel ook voor een absolute topaffiche zorgen. Boskamp heeft zijn voorkeuren duidelijk gemaakt, maar op dit WK bleek al vaker dat voorspellen gevaarlijk is. Vanaf nu beslist elk detail over wie naar de finale mag.