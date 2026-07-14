Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste
Foto: © photonews
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Lommel SK promoveerde vorig seizoen naar de Jupiler Pro League en lijkt zich op te maken voor een bijzonder interessant seizoen. Een seizoen dat iedereen met aandacht zal volgen, want waarschijnlijk gaan we heel wat Europese toptalenten te zien krijgen.

Als zusterclub van Manchester City kan Lommel opnieuw rekenen op de steun van de Engelse grootmacht. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat we komend seizoen heel wat jonge City-talenten op de Belgische velden zullen zien.

Nypan is een heel groot talent

Een eerste opvallende naam is alvast Sverre Nypan. De negentienjarige Noor, die vorig jaar voor zo'n 12,5 miljoen pond de overstap maakte van Rosenborg naar Manchester City, wordt voor één seizoen uitgeleend aan Lommel.

Die keuze is allesbehalve toevallig. Volgens de Manchester Evening News had City verschillende bestemmingen voor Nypan op tafel liggen, maar werd uiteindelijk bewust voor Lommel gekozen. De Premier League-kampioen is ervan overtuigd dat de middenvelder onder coach Lee Johnson de ideale omgeving vindt om zich verder te ontwikkelen.

Opvallend is bovendien dat sportief directeur Hugo Viana persoonlijk betrokken was bij de beslissing. Dat gebeurt volgens de Engelse krant lang niet bij elke uitleenbeurt en toont aan hoe hoog Manchester City de Noor inschat.

Promotie van Lommel heel interessant voor City

Dat doet vermoeden dat Nypan niet het enige City-talent zal zijn dat richting Limburg trekt. Binnen de City Football Group wordt Lommel steeds nadrukkelijker gebruikt als tussenstap voor jonge spelers die klaar zijn voor seniorenvoetbal, maar nog niet voor de Premier League.

Met de promotie naar de hoogste afdeling wordt dat project alleen maar interessanter. Jonge talenten kunnen zich nu op het hoogste Belgische niveau bewijzen in een competitieve omgeving, terwijl Manchester City hun ontwikkeling van dichtbij kan blijven opvolgen.

Voor de Belgische voetballiefhebber is dat goed nieuws. Als City zijn talenten inderdaad massaal richting Lommel stuurt, zou de promovendus komend seizoen wel eens een van de meest boeiende ploegen uit de Jupiler Pro League kunnen worden.

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