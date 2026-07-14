"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld

Het WK zit erop voor de Rode Duivels. En dus is het ook stilaan tijd om de meningen te verzamelen, ook rond de positie van Rudi Garcia. Er zijn voorstanders en er zijn tegenstanders van de man en dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd over zijn positie. En over de mogelijke opvolger evenmin.

Het doel is bereikt voor Rudi Garcia. Een kwartfinale op het WK met deze generatie Rode Duivels? Dat was vooraf gezien het hoogst haalbare. Mogelijk ook wel het verwachte, want er werd uitgegaan van een makkelijke groepsfase, een zestiende finale tegen een beste derde en een achtste finale tegen mogelijk de USA.

Dan was de groepsfase niet eens zo makkelijk gebleken en ook tegen Senegal liep het haast verkeerd. Een felle comeback, een goede wedstrijd tegen de Verenigde Staten en een goede helft wanneer het nodig was tegen Nieuw-Zeeland: goed, maar zeker geen onderscheiding.

Wat moet Belgische voetbalbond doen met Rudi Garcia?

Tegen Spanje zat er misschien een beetje meer in, maar uiteindelijk was het toch de wet van de sterkste ondergaan. Met Frankrijk, Argentinië en Engeland zit de top-4 van de wereld in de halve finales, zoals Infantino het vooraf graag had gezien - en daar ook bij de indeling van de groepen op aanstuurde.

Mist Rudi Garcia in de kwartfinales net dat stukje ervaring om echt van een topcoach te spreken? Mogelijk wel. Zo diep in een toernooi is niemand nog topfit - het was match nummer zes in een maand voor de meeste spelers.

Meningen lopen bijzonder uiteen over Rudi Garcia

Courtois wisselen als die eigenlijk had kunnen verder keepen? Dat zal de Fransman mogelijk zwaar worden aangewreven. Temeer Lammens als invaller een duur foutje maakte waardoor Merino het winnende doelpunt kon maken.





Nu rest dus de vraag: blijft Garcia bondscoach van België? Johan Boskamp zou er niet over twijfelen. "Ik zie niet in waarom niet. Oké, hij maakt soms rare keuzes, maar je kan niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn uitgedraaid."

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Marc Degryse van zijn kant stelde zich luidop de vraag: als we afscheid nemen van Rudi Garcia, dan moet je natuurlijk ook een valabel alternatief hebben. Al denkt Stijn Stijnen misschien wel een optie te hebben: Mark Van Bommel.

"Ik denk dat het verhaal van Rudi Garcia al vroeg in het toernooi is geschreven. Als je de tendens in de kranten zag na de wedstrijd tegen Egypte al, dan is het einde verhaal", was de coach van Patro Eisden Maasmechelen duidelijk.

Wie moet Rudi Garcia opvolgen?

We stelden aan u de vraag en ook u bent er niet helemaal uit. 52 procent van de lezers wil door met Garcia, 48 procent wil een andere coach. Dat zijn de voorlopige resultaten van onze poll. De vraag is ook eens te meer: wie dan wel?

Mark van Bommel werd genoemd - maar is dat een betere optie? "Verder gaan met Garcia is een legitieme keuze, maar je moet er wel heel goed over nadenken welk verhaal je de komende vier jaar wil schrijven", aldus Evert Winkelmans in MidMid Mansion.

"Pocognoli? Dat is een risico", volgens de analisten. Het gaat daarbij ook om een soort aura, dat Hein Vanhaezebrouck wel heeft volgens sommigen. En ook Michel Preud'homme werd nog een keertje ten berde gebracht. Of toch gewoon verder gaan met Garcia?