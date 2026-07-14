Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

RSC Anderlecht is nog lang niet klaar op de transfermarkt. De Brusselaars willen de komende weken nog verschillende inkomende transfers afronden en daarvoor moet ook ruimte worden gemaakt in de spelerskern. Moussa N'Diaye lijkt daarbij niet langer deel uit te maken van de plannen.

De Senegalese verdediger keerde deze zomer terug naar Neerpede na een geslaagde uitleenbeurt aan Schalke 04. In Duitsland maakte de 24-jarige linksachter een sterke indruk en groeide hij uit tot een vaste waarde. Schalke wilde hem dan ook graag definitief overnemen.

Dat bleek echter niet haalbaar. Anderlecht mikte op een transfersom tussen de vier en vijf miljoen euro, een bedrag dat de Duitse promovendus niet kon ophoesten.

Anderlecht zet deur nu zelf open

Toch lijkt een terugkeer naar Gelsenkirchen nog altijd mogelijk. Volgens Sky Duitsland heeft Anderlecht zijn standpunt aangepast en de Duitsers een nieuwe formule voorgesteld.

Paars-wit zou nu bereid zijn om N'Diaye opnieuw te verhuren, deze keer mét een aankoopoptie. Dat maakt een deal financieel een stuk haalbaarder voor Schalke en vergroot de kans dat beide clubs alsnog een akkoord vinden.

Voor Anderlecht is dat een logische zet. De club wil deze zomer nog bijzonder actief blijven op de transfermarkt en werkt achter de schermen aan meerdere versterkingen. Om die plannen te realiseren, moeten er ook spelers vertrekken die geen prominente rol meer zullen spelen.





Geen prioriteit meer

N'Diaye lijkt in die categorie te vallen. De polyvalente verdediger beschikt onmiskenbaar over kwaliteiten, maar lijkt niet langer bovenaan de sportieve plannen te staan. Bovendien zou Anderlecht met de mogelijke komst van extra flankspelers nog meer concurrentie creëren op zijn positie.

Dat paars-wit nu bereid is af te stappen van een onmiddellijke verkoop en een huurconstructie met aankoopoptie voorstelt, toont aan dat een vertrek deze zomer belangrijker is geworden dan het meteen ontvangen van een hoge transfersom.

Schalke blijft geïnteresseerd

Bij Schalke is de interesse alleszins nooit verdwenen. De Duitse club was bijzonder tevreden over de prestaties van N'Diaye tijdens zijn uitleenbeurt en ziet hem nog steeds als een ideale versterking.

Volgens de Duitse media zijn de nieuwe voorstellen van Anderlecht dan ook een pak realistischer. Mogelijk krijgt het dossier de komende dagen een vervolg, al zou de situatie ook beïnvloed worden door de onderhandelingen van Schalke met Robin Gosens, die op dezelfde positie uit de voeten kan.