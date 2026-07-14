'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'
Foto: © photonews
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AS Roma wil Diego Moreira naar de Serie A halen. De viervoudig Rode Duivel moet de Italiaanse topclub van snelheid én creativiteit voorzien. Al wordt een transfer allesbehalve een goedkope operatie voor de Romeinen.

Aernout Van Lindt

'Akkoord tussen AS Roma en Moreira'

Diego Moreira heeft een akkoord gevonden met AS Roma. De gesprekken tussen de Italiaanse club en Strasbourg lopen verder om de transfer helemaal rond te krijgen. AS Roma zet sneller stappen dan verwacht in het dossier rond Diego Moreira.

Akkoord tussen Moreira en AS Roma

Volgens informatie van journalist Nicolò Schira heeft de Italiaanse club een principeakkoord bereikt met de 21-jarige Belgische international. In de Italiaanse hoofdstad ligt een contract tot juni 2031 klaar, met een salaris van drie miljoen euro per seizoen. Nu moeten ze Strasbourg nog overtuigen, waar de gesprekken tussen beide clubs doorgaan. 

De club uit de Elzas is niet van plan de onderhandelingen te vergemakkelijken. De bestuurders weten dat hun vleugelaanvaller een van de meest gewilde spelers van de kern is en willen een hoge transfersom binnenhalen. Strasbourg zou bijna veertig miljoen euro vragen, ruim boven zijn marktwaarde.

AS Roma wil Diego Moreira naar de Serie A halen. De viervoudig Rode Duivel moet de Italiaanse topclub van snelheid én creativiteit voorzien. Al wordt een transfer allesbehalve een goedkope operatie voor de Romeinen.

Diego Moreira brak de voorbije maanden helemaal door. Het jeugdproduct van Standard was het afgelopen seizoen één van de smaakmakers in de Ligue 1. Vooral zijn onvoorspelbaarheid zorgt ervoor dat hij op de radar van diverse topclubs komt.

Ook Rudi Garcia had héél snel door dat Moreira een ruwe diamant is. De 21-jarige flankaanvaller zorgde op het WK er mee voor dat een uitzichtloze situatie tegen Senegal werd omgedraaid én dat de Rode Duivels niet véél te snel terug huiswaarts moesten keren.

Interesse uit Duitsland én Frankrijk, maar...

Borussia Dortmund en Stade Rennais informeerden de voorbije weken al naar de interesse van Moreira om een transfer te maken. Beide clubs hebben echter nog geen concrete stap gezet om rond de tafel te gaan zitten. Zullen de voorgenoemde clubs er spijt van krijgen?

Il Messaggero weet dat AS Roma wél al een eerste gesprek met RC Strasbourg achter de rug heeft. De Romeinen polsten naar de voorwaarden van onze landgenoot en… schrokken zich wellicht een hoedje toen het Franse antwoord héél duidelijk werd vertaald.

RC Strasbourg wil de absolute jackpot voor Diego Moreira

Strasbourg vraagt een transfersom van veertig miljoen voor Moreira. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 21-jarige flankaanvaller op 25 miljoen euro.

Strasbourg beseft als geen ander dat ze in een sterke onderhandelingspositie zitten. Moreira heeft een lopend contract bij Le Racing. Bovendien heeft de speler zelf aangegeven dat hij zich er goed voelt en gerust een extra seizoen in de Elzas wil blijven.

Extra optie: terugkeer naar Chelsea FC

Voor de volledigheid: ook een terugkeer naar Chelsea FC behoort nog steeds tot de mogelijkheden. BlueCo (investeringsmaatschappij van Todd Boehly, nvdr.) is nog steeds eigenaar van beide voetbalclubs.

Strasbourg betaalde in 2024 net geen negen miljoen euro om Moreira weg te halen op Stamford Bridge. De marktwaarde van onze landgenoot was destijds amper drie miljoen euro. Wedden dat The Blues géén veertig miljoen euro zullen moeten betalen?

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