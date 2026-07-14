'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Met Manchester United is er wel een nieuwe topclub die komt aankloppen, terwijl het jawoord aan AS Roma lijkt gegeven.

Aernout Van Lindt

Club Brugge zit met probleem, maar heeft ook opvolger op het oog

Het ziet er steeds meer naar uit dat Club Brugge wel eens Nicolo Tresoldi zou kunnen gaan kwijtspelen. De aanvaller heeft een persoonlijk akkoord met AS Roma en de Romeinen willen nu ook komen doordrukken op Jan Breydel om ook op clubniveau een vergelijk te vinden voor de nodige miljoenen.

Bij Club Brugge wilden ze Tresoldi niet laten gaan, want ze hoopten hem nog graag minstens een jaartje verder te laten rijpen. Toch lijkt het er nu op dat er een toptransfer zit aan te komen. Met Andrej Vasovic staat er ondertussen al een mogelijke opvolger klaar. Hij moet zo'n zes miljoen euro kosten.

Aernout Van Lindt

Tresoldi geeft jawoord aan Roma

De alarmfase rood in Brugge zou nog wat zijn toegenomen. Volgens Italiaanse bronnen lijkt het er naar uit te zien dat Tresoldi naar Rome zou vertrekken. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Tresoldi namelijk zijn jawoord gegeven aan AS Roma.

Daarmee wordt ook meteen druk gezet op Club Brugge, dat liever had dat de aanvaller nog minstens een jaartje zou blijven bij Club Brugge. Benieuwd of de Romeinen met een afdoende bod bij Club Brugge gaan komen om op andere gedachten gebracht te worden. Tot op heden is er nog geen vergelijk gevonden op clubniveau en Club Brugge wil (liever) niet verkopen.

Aernout Van Lindt

'AS Roma wil shoppen in Jan Breydel'

Galatasaray, Atlético Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, … Het lijstje met geïnteresseerde clubs neemt elke week toe. Ook Manchester United heeft zich ondertussen al geroerd. En dus kunnen ze bij Club Brugge dromen van een heerlijk bedrag om hem te laten gaan.

La Gazzetta dello Sport meldt dat ook AS Roma hem deze zomer graag zou willen binnenhalen. Met Donyell Malen beschikken ze in de Italiaanse hoofdstad over een spits die vlot scoort, maar ze willen graag een concurrent voor de Nederlander halen. Daarvoor denken ze dus aan Tresoldi, die op die manier het onderwerp van een serieuze opbodshow kan gaan worden.

Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Met Manchester United is er wel een nieuwe topclub die komt aankloppen.

Er werd aan Nicolo Tresoldi gedacht voor het WK 2026, maar tot dusver is hij vooral een belangrijke pion voor de U21 van Duitsland. Op termijn kan de in Cagliari geboren Duitser zeker aanspraak maken op de A-ploeg van Duitsland.

In ons land maakte hij afgelopen seizoen grote indruk. Na een weifelend begin werd hij steeds belangrijker voor Club Brugge, zowel in de Champions League als in de Jupiler Pro League met de Champions’ Play-offs als mooi slotstuk. Het zorgt er ook meteen voor dat er veel aandacht is voor de jongeling van Club Brugge.

Club Brugge heeft een duidelijk doel met Nicolo Tresoldi

Galatasaray, Atlético Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, … Het lijstje met geïnteresseerde clubs neemt elke week toe. En dus kunnen ze bij Club Brugge dromen van een heerlijk bedrag om hem te laten gaan. Club Brugge heeft echter een duidelijk plan met hem.

Er werden al bedragen van boven de dertig miljoen euro genoemd, maar blauw-zwart wil hem overtuigen om nog minstens een jaartje te blijven en zo nog verder te werken aan zijn marktwaarde - ook in de Champions League bijvoorbeeld.

Manchester United is de volgende in het lange rijtje geïnteresseerden

Maar ondertussen komt ook Manchester United aankloppen met de nodige miljoenen. Volgens Engelse bronnen zouden ook zij wel wat zien in de aanvaller van Club Brugge. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de spits ondertussen 25 miljoen euro.

Maar blauw-zwart wil hem dus langer vasthouden. Al zal dat niet makkelijk zijn. Temeer Tresoldi zelf een paar dagen geleden toch de deur richting een transfer minstens op een ferme kier leek te zetten. Aan Club Brugge om daadkracht te tonen - en eventueel een nieuw contract aan te bieden aan de aanvaller? Dat zou alles meteen duidelijk kunnen maken.

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