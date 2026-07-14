Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

Joaquin Seys speelde op het WK maar een halfuur mee voor de Rode Duivels. Maar dat halfuurtje mocht er wel méér dan zijn. Voor de tweede keer in een seizoen legde hij Lamine Yamal helemaal aan banden. En dus wenkt plots ook een toptransfer.

"Minstens honderd miljoen euro", had Filip Joos - eerder bij wijze van boutade - gezegd tijdens België - Spanje over het halfuur van Joaquin Seys. Maar het moet gezegd: de Rode Duivel speelde wel alweer een geweldige partij tegen het Spaanse toptalent.

Met Club Brugge had hij dat ook al eens gedaan tegen FC Barcelona in de Champions League - toen werd het 3-3 tussen beide ploegen. En de prestatie van Seys zal uiteraard ook de wereld rond zijn gegaan, goed voor de marktwaarde van de Belg.

Joaquin Seys legde Lamine Yamal voor tweede keer dit seizoen aan banden

"Seys had het natuurlijk ook al bewezen in de Champions League, maar om dan in te vallen in de kwartfinale van het WK zonder minuten te hebben gemaakt. Als die deze cool kan doortrekken in zijn carrière, dan zou ik als topploeg niet twijfelen."

"Nu kan je die als topploeg nog voor een aanvaardbare prijs in huis halen. Het is echt ongezien wat hij gedaan heeft", aldus Evert Winkelmans in MidMid Mansion. Die topclubs zijn in ieder geval wakker geschoten ondertussen.

Club Brugge wil minstens dertig miljoen euro voor Seys

Onder meer Aston Villa en Newcastle United hebben al aangeklopt bij Club Brugge om er de jongeling bij te willen gaan halen. Zeker The Villans zouden er Seys wel eens heel graag bij willen hebben, weet ook Sacha Tavolieri.





Volgens de transfergoeroe zal er dan wel veel boter bij de vis moeten komen. Seys heeft een marktwaarde van 20 miljoen euro volgens Transfermarkt - drie miljoen meer dan een paar maanden geleden nog. Als Lucas Digne voor PSG kiest in plaats van Aston Villa, dan hebben ze in Birmingham een andere linksachter nodig. Dan zou Seys opnieuw in beeld kunnen komen. Club Brugge wil minstens dertig miljoen euro voor Seys vangen.