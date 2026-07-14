Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

De toekomst van Loïs Openda ligt niet bij Juventus. Na amper één seizoen in Turijn zou de Belgische spits alweer mogen vertrekken. Meer zelfs: de Italiaanse topclub is bereid om genoegen te nemen met een beperkte transfersom of zelfs een uitleenbeurt om een oplossing te vinden.

Volgens Foot Mercato is RC Lens volop in gesprek met Juventus over een terugkeer van Openda. De Franse vicekampioen ziet in de Rode Duivel de ideale versterking voor komend seizoen en hoopt hem opnieuw naar het Stade Bollaert-Delelis te halen.

WK gemist na teleurstellend seizoen

Dat Openda mag vertrekken, hoeft niet te verbazen. De aanvaller kende een bijzonder moeilijk seizoen bij Juventus en kon nooit de verwachtingen inlossen na zijn dure overstap van RB Leipzig.

Zijn prestaties waren zo teleurstellend dat hij uiteindelijk zelfs naast de selectie van de Rode Duivels voor het WK greep. Bondscoach Rudi Garcia liet hem thuis na een seizoen waarin Openda nauwelijks zijn stempel kon drukken in de Serie A.

Binnen Juventus is het vertrouwen dan ook helemaal verdwenen. De club wil de spits deze zomer van de hand doen en staat open voor verschillende formules.

Lens ziet oude bekende terugkeren

Voor RC Lens, dat eerder ook al Thorgan Hazard binnenhaalde, zou het een opvallende comeback betekenen. Openda speelde er in het seizoen 2022-2023 een fantastisch jaar en groeide met zijn doelpunten uit tot een publiekslieveling. Zijn sterke prestaties leverden hem destijds een toptransfer naar RB Leipzig op.





Nu hoopt Lens hem opnieuw naar Noord-Frankrijk te halen. De deelname aan de Champions League geldt daarbij als een belangrijk argument om de Belg te overtuigen.

Juventus zoekt creatieve oplossing

Een definitieve transfer ligt financieel niet voor de hand. Juventus betaalde vorig jaar ruim 40 miljoen euro om Openda definitief over te nemen van RB Leipzig en wil boekhoudkundig een groot verlies vermijden.

Daarom wordt vooral gedacht aan een uitleenbeurt, al dan niet met aankoopoptie. Volgens de Franse berichtgeving vormt een bedrag van ongeveer vier miljoen euro voor de huurconstructie een belangrijk onderdeel van de gesprekken.

De Italiaanse topclub beseft echter dat een onmiddellijke verkoop voor een hoog bedrag onrealistisch is geworden na het tegenvallende seizoen van de Belg. Daarom lijkt Juventus bereid om deze zomer genoegen te nemen met een veel kleinere vergoeding, in de hoop dat Openda elders opnieuw zijn oude niveau haalt en zijn marktwaarde weer opkrikt.

Voor Openda zelf zou een terugkeer naar Lens wel eens de ideale kans kunnen zijn om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen. In de vertrouwde omgeving waar hij eerder al uitblonk én met Champions League-voetbal in het vooruitzicht, lonkt een nieuwe start na een seizoen om snel te vergeten.