'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'
Foto: © photonews

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KAA Gent is volop bezig met de toekomst. Daarbij komen ook een aantal inkomende en uitgaande transfers ten berde. Mogelijk gaat ook Michal Skoras nog heel wat geld in het laatje brengen voor de Buffalo's, want Lens komt aankloppen.

In 2023 kocht Club Brugge ene Michal Skoras voor liefst zes miljoen euro van Lech Poznan. Tot dan had de winger alleen nog maar in Polen gespeeld, maar voor Club Brugge werd hij meteen een belangrijke pion op de flanken.

Alleen kon hij zich niet op langere termijn doorzetten, waardoor hij afgelopen seizoen uiteindelijk ook vertrok bij Club Brugge en in september naar grote concurrent KAA Gent ging voor 1,8 miljoen euro. Een koopje gezien zijn intrinsieke kwaliteiten.

KAA Gent kan geweldige zaak doen met verkoop Michal Skoras

Ondertussen heeft de Pool ook gewerkt aan zijn marktwaarde, want hij ging opnieuw van 2,5 miljoen euro naar 4 miljoen euro volgens Transfermarkt. Al zou hij mogelijk zelfs nog meer kunnen gaan opleveren deze zomer. 

Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri zou RC Lens de forcing willen voeren voor de Poolse winger en daarbij zelfs een bedrag van acht miljoen euro veil hebben - al is dat wel al met bonussen inbegrepen, dus het echte bedrag zal dichter bij 7+1 miljoen euro liggen.

RC Lens zou bonussen inclusief tot acht miljoen euro willen neertellen voor Michal Skoras

Daarmee zouden de Buffaflo's een geweldige meerwaarde kunnen vangen voor Skoras, die niet eens zo'n uitzonderlijk seizoen heeft gespeeld bij KAA Gent. De fans waren niet unaniem lovend over wat de ex-Bruggeling liet zien, al waren er wel meerdere klassenflitsen en leuke momenten.

Michal Skoras ligt nog tot juni 2029 onder zeil bij De Buffalo's en dus heeft KAA Gent geen noodzaak om hem te verkopen. Tegen het bedrag dat Lens op tafel zou willen leggen, lijkt dat echter wel te kunnen gaan lukken. Afgelopen seizoen tekende de Poolse winger voor twee goals en elf assists in 37 wedstrijden en bijna 3000 speelminuten voor KAA Gent. 

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KAA Gent
Michal Skoras

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