Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AA Gent heeft dinsdag aangekondigd dat Tom Vandenbulcke de club met onmiddellijke ingang verlaat. Nochtans was eerder al bekendgemaakt dat zijn aflopende overeenkomst na dit seizoen niet zou worden verlengd, maar na overleg tussen beide partijen werd beslist om de samenwerking meteen stop te zetten.

Volgens de Buffalo's kwamen de club en Vandenbulcke in onderling overleg tot de conclusie dat een onmiddellijk afscheid de beste oplossing was. Zo krijgen beide partijen de kans om zich volledig te richten op nieuwe opportuniteiten die beter aansluiten bij hun ambities en toekomstplannen.

Vandenbulcke heel populair bij supporters

Vandenbulcke was de voorbije vier jaar verantwoordelijk voor communicatie en media bij KAA Gent en groeide in die periode uit tot een bekend gezicht achter de schermen. De club bedankte hem nadrukkelijk voor zijn inzet en engagement en wenste hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière.

Ook Vandenbulcke zelf nam in warme bewoordingen afscheid. "De afgelopen jaren hebben me onvergetelijke herinneringen bezorgd en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben ook blij dat we op een goeie manier kunnen afsluiten, want het wederzijds respect blijft. Ik wens KAA Gent en zijn supporters het allerbeste toe in de toekomst."

Direct vertrek in onderling overleg

De beslissing kan echter op weinig begrip rekenen bij een groot deel van de Gentse aanhang. Op sociale media reageren heel wat supporters teleurgesteld op het vertrek van Vandenbulcke. Ze prijzen zijn professionele aanpak, zijn bereikbaarheid en de manier waarop hij de communicatie van de club de voorbije jaren mee vorm gaf.

Verschillende fans stellen zich openlijk vragen bij de keuze van het bestuur om hem te laten vertrekken en vinden dat KAA Gent opnieuw een gewaardeerde kracht verliest.

Lees ook... DONE DEAL: KAA Gent slaat toe met miljoenendeal voor nieuwe verdediger

Het vertrek van Vandenbulcke is daarmee niet onopgemerkt voorbijgegaan. Waar de club spreekt van een afscheid in onderling overleg, hopen veel Buffalo-supporters vooral dat hun club snel opnieuw voor meer stabiliteit kan zorgen, ook naast het veld. Intussen zijn ze wel heel actief op de transfermarkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Oekraïense Premier League
Oekraïense Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Kryvbas

Meer nieuws

DONE DEAL: KAA Gent slaat toe met miljoenendeal voor nieuwe verdediger

DONE DEAL: KAA Gent slaat toe met miljoenendeal voor nieuwe verdediger

08:00
Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

12:30
'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

10:00
3
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

11:48
5
Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

11:30
'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

11:00
3
WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

10:41
'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

10:30
7
Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

09:30
4
"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld Analyse

"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld

09:00
DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

08:30
4
Naar een WK met 64 landen? Opvallende meningen uit ons land

Naar een WK met 64 landen? Opvallende meningen uit ons land

07:30
3
Will Still is héél ambitieus met Auxerre: "Daarom heb ik dat bewust niét gedaan"

Will Still is héél ambitieus met Auxerre: "Daarom heb ik dat bewust niét gedaan"

07:00
Daar is de volgende vertrekker: 'Galatasaray onderhandelt met Club Brugge-sterkhouder'

Daar is de volgende vertrekker: 'Galatasaray onderhandelt met Club Brugge-sterkhouder'

22:30
5
'Italiaanse grootmacht meent het én wil met Ajax rond de tafel om over transfer van Mika Godts te praten'

'Italiaanse grootmacht meent het én wil met Ajax rond de tafel om over transfer van Mika Godts te praten'

22:00
4
'Uruguay heeft absolute wereldster én clubicoon van Atlético Madrid als nieuwe bondscoach'

'Uruguay heeft absolute wereldster én clubicoon van Atlético Madrid als nieuwe bondscoach'

21:30
De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'

De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'

21:00
🎥 OFFICIEEL: RC Lens kondigt terugkeer van Thorgan Hazard aan met schitterend filmpje in The Simpsons-stijl

🎥 OFFICIEEL: RC Lens kondigt terugkeer van Thorgan Hazard aan met schitterend filmpje in The Simpsons-stijl

20:40
3
Heeft Infantino zelf het einde ingeluid? "UEFA moet nu FIFA van de kaart spelen" en "Waarom geen EK XXL?"

Heeft Infantino zelf het einde ingeluid? "UEFA moet nu FIFA van de kaart spelen" en "Waarom geen EK XXL?"

20:20
5
'Vincent Janssen heeft een nieuwe club en voormalige aanvoerder van Antwerp kiest voor héél pikante terugkeer'

'Vincent Janssen heeft een nieuwe club en voormalige aanvoerder van Antwerp kiest voor héél pikante terugkeer'

20:00
2
RECONSTRUCTIE: Grootverdiener en... aanvoerder, maar Nathan De Cat vroeg zelf om akkoord met Hoffenheim

RECONSTRUCTIE: Grootverdiener en... aanvoerder, maar Nathan De Cat vroeg zelf om akkoord met Hoffenheim

19:40
20
'Real Madrid wil af van deze speler en biedt hem aan bij... Manchester City'

'Real Madrid wil af van deze speler en biedt hem aan bij... Manchester City'

19:20
3
Iedereen verwachtte zijn doorbraak, maar Garcia dacht er anders over

Iedereen verwachtte zijn doorbraak, maar Garcia dacht er anders over

19:00
9
Wie wint het WK? Johan Boskamp spreekt zich er duidelijk over uit

Wie wint het WK? Johan Boskamp spreekt zich er duidelijk over uit

18:30
1
Na minder dan een jaar alweer weg: KRC Genk vindt oplossing voor overbodige spits

Na minder dan een jaar alweer weg: KRC Genk vindt oplossing voor overbodige spits

18:00
Wie wint het WK? Supercomputer komt met duidelijk verdict

Wie wint het WK? Supercomputer komt met duidelijk verdict

17:30
1
Zware klap: Union ziet transfer van 25 miljoen euro plots mislukken

Zware klap: Union ziet transfer van 25 miljoen euro plots mislukken

17:06
12
Na alle WK-heisa volgt eindelijk duidelijkheid over blessure van Courtois

Na alle WK-heisa volgt eindelijk duidelijkheid over blessure van Courtois

16:30
1
Transfer van Tielemans had helemaal anders kunnen aflopen

Transfer van Tielemans had helemaal anders kunnen aflopen

16:00
4
Voetbalwereld in rouw: Nederlandse topscheidsrechter plots overleden op 38-jarige leeftijd

Voetbalwereld in rouw: Nederlandse topscheidsrechter plots overleden op 38-jarige leeftijd

15:40
Belg uit technische staf van de Rode Duivels trekt naar Premier League

Belg uit technische staf van de Rode Duivels trekt naar Premier League

15:10
SK Beveren neemt belangrijke beslissing richting 1A

SK Beveren neemt belangrijke beslissing richting 1A

14:40
FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft duidelijke boodschap voor België

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft duidelijke boodschap voor België

14:10
27
Transfer in stroomversnelling? 'Karetsas heeft principeakkoord met Europese topclub'

Transfer in stroomversnelling? 'Karetsas heeft principeakkoord met Europese topclub'

13:40
2
Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen

Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen

12:45
16
📷 Elf jaar later duiken twee Anderlecht-iconen plots weer samen op

📷 Elf jaar later duiken twee Anderlecht-iconen plots weer samen op

13/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Oekraïense Premier League

 Speeldag 1
FC Bukovyna chernivtsi FC Bukovyna chernivtsi 01/08 Cherkasi Cherkasi
Kudrivka Kudrivka 01/08 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
FK Epitsentr Dunayivtsi FK Epitsentr Dunayivtsi 01/08 Obolon-Brovar Obolon-Brovar
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 01/08 FC Livyi Bereh FC Livyi Bereh
Chornomorets Chornomorets 01/08 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Metalist Kharkov Metalist Kharkov 01/08 Veres Rivne Veres Rivne
Zorja Loehansk Zorja Loehansk 01/08 Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka
Kryvbas Kryvbas 01/08 Karpaty Lviv Karpaty Lviv

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over RECONSTRUCTIE: Grootverdiener en... aanvoerder, maar Nathan De Cat vroeg zelf om akkoord met Hoffenheim Andreas2962 Andreas2962 over FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft duidelijke boodschap voor België Pogi Pogi over Officiel : Thorgan Hazard, enfin présenté en grande pompe à Lens ! franchi franchi over FC Barcelona heeft duidelijk plan klaar voor Club-talent Jesse Bisiwu cartman_96 cartman_96 over 'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge' franchi franchi over DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis Stigo12 Stigo12 over Iedereen verwachtte zijn doorbraak, maar Garcia dacht er anders over franchi franchi over Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 OFFICIEEL: RC Lens kondigt terugkeer van Thorgan Hazard aan met schitterend filmpje in The Simpsons-stijl Sedona Sedona over Moet Rudi Garcia blijven? Johan Boskamp twijfelt geen seconde Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved