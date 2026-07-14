Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

AA Gent heeft dinsdag aangekondigd dat Tom Vandenbulcke de club met onmiddellijke ingang verlaat. Nochtans was eerder al bekendgemaakt dat zijn aflopende overeenkomst na dit seizoen niet zou worden verlengd, maar na overleg tussen beide partijen werd beslist om de samenwerking meteen stop te zetten.

Volgens de Buffalo's kwamen de club en Vandenbulcke in onderling overleg tot de conclusie dat een onmiddellijk afscheid de beste oplossing was. Zo krijgen beide partijen de kans om zich volledig te richten op nieuwe opportuniteiten die beter aansluiten bij hun ambities en toekomstplannen.

Vandenbulcke heel populair bij supporters

Vandenbulcke was de voorbije vier jaar verantwoordelijk voor communicatie en media bij KAA Gent en groeide in die periode uit tot een bekend gezicht achter de schermen. De club bedankte hem nadrukkelijk voor zijn inzet en engagement en wenste hem veel succes in het verdere verloop van zijn carrière.

Ook Vandenbulcke zelf nam in warme bewoordingen afscheid. "De afgelopen jaren hebben me onvergetelijke herinneringen bezorgd en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben ook blij dat we op een goeie manier kunnen afsluiten, want het wederzijds respect blijft. Ik wens KAA Gent en zijn supporters het allerbeste toe in de toekomst."

Direct vertrek in onderling overleg

De beslissing kan echter op weinig begrip rekenen bij een groot deel van de Gentse aanhang. Op sociale media reageren heel wat supporters teleurgesteld op het vertrek van Vandenbulcke. Ze prijzen zijn professionele aanpak, zijn bereikbaarheid en de manier waarop hij de communicatie van de club de voorbije jaren mee vorm gaf.

Verschillende fans stellen zich openlijk vragen bij de keuze van het bestuur om hem te laten vertrekken en vinden dat KAA Gent opnieuw een gewaardeerde kracht verliest.



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Het vertrek van Vandenbulcke is daarmee niet onopgemerkt voorbijgegaan. Waar de club spreekt van een afscheid in onderling overleg, hopen veel Buffalo-supporters vooral dat hun club snel opnieuw voor meer stabiliteit kan zorgen, ook naast het veld. Intussen zijn ze wel heel actief op de transfermarkt.