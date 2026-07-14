Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

SK Beveren blijft voorlopig eigendom van Global Football Holdings (GFH). De Amerikaanse investeerders onderhandelden de voorbije weken en maanden met verschillende geïnteresseerde partijen over een mogelijke verkoop van de club, maar geen van die gesprekken leidde uiteindelijk tot een akkoord.

GFH heeft nu beslist om zelf verder te gaan met de Waaslanders en minstens nog een jaar eigenaar te blijven. De Amerikanen willen zich opnieuw volledig richten op de sportieve uitdagingen die de club te wachten staan na de promotie naar de Jupiler Pro League.

Beslissing door Amerikanen zelf

“De gesprekken over een mogelijke verkoop van de club zijn afgerond”, staat te lezen in een persbericht op de website van SK Beveren. “Na een grondig evaluatieproces heeft GFH besloten niet door te gaan met de voorgestelde overname. Nu het veelbelovende seizoen 2026-2027 van start is gegaan, willen we alle aandacht schenken aan de uitdagingen die ons te wachten staan in de Jupiler Pro League, die op 9 augustus begint.”

Dat SK Beveren te koop stond, was de voorbije maanden geen geheim. De Amerikaanse eigenaars voerden gesprekken met meerdere kandidaten, maar uiteindelijk bleek geen enkele partij bereid om de club over te nemen onder de voorwaarden die GFH voor ogen had.

De investeringsgroep benadrukt dat het vertrouwen in het project rond SK Beveren intact blijft. “De vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt — waaronder de versterkte competitieve positie van de club en de terugkeer naar 1A — weerspiegelt de toewijding van de staf, spelers, supporters en lokale partners. GFH zal de ambities van de club blijven ondersteunen en zorgen voor stabiliteit binnen de organisatie.”

Verkoop Beveren in de toekomst niet uitgesloten

De Amerikanen blijven dus voorlopig aan het roer en willen verder bouwen aan de toekomst van de promovendus. Tegelijk sluit GFH een verkoop in de toekomst niet uit. “Hoewel GFH de volledige operationele verantwoordelijkheid van de club behoudt, blijft de organisatie openstaan voor het verkennen van toekomstige samenwerkingsmogelijkheden die de club kunnen versterken, zowel sportief als extrasportief.”





Voor SK Beveren betekent de beslissing vooral duidelijkheid aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. Na de promotie naar de hoogste klasse krijgt de club nu de kans om zich in alle rust voor te bereiden op het eerste seizoen tussen de Belgische elite.