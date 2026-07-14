Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Oularé - Drammeh - Nga Kana

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 14/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Oularé - Drammeh - Nga Kana

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

Anderlecht heeft de contractverlenging van Joshua Nga Kana aangekondigd tot 2029. Het vorige contract van de Brusselaar liep tot 30 juni 2027. De jeugdproduct van paars-wit is erin geslaagd om de Brusselse leiding te overtuigen om hem hun vertrouwen te schenken. (Lees meer)

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Het Belgische voetbal krijgt een opvallende comeback. Obbi Oulare heeft na een jaar zonder club een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige spits van Club Brugge en Standard trekt naar KSK Heist, dat uitkomt in Eerste Nationale. (Lees meer)

Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Standard Luik lijkt op weg naar een nieuwe zomeraanwinst. De Rouches hebben hun oog laten vallen op Salieu Drammeh, de 23-jarige flankaanvaller van het Noorse Lillestrøm. Volgens Noorse media is een transfer zelfs bijzonder dichtbij. (Lees meer)