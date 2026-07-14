Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Oularé - Drammeh - Nga Kana

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Oularé - Drammeh - Nga Kana
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 14/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Oularé - Drammeh - Nga Kana

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

Anderlecht heeft de contractverlenging van Joshua Nga Kana aangekondigd tot 2029. Het vorige contract van de Brusselaar liep tot 30 juni 2027. De jeugdproduct van paars-wit is erin geslaagd om de Brusselse leiding te overtuigen om hem hun vertrouwen te schenken. (Lees meer)

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Het Belgische voetbal krijgt een opvallende comeback. Obbi Oulare heeft na een jaar zonder club een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige spits van Club Brugge en Standard trekt naar KSK Heist, dat uitkomt in Eerste Nationale. (Lees meer)

Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Standard Luik lijkt op weg naar een nieuwe zomeraanwinst. De Rouches hebben hun oog laten vallen op Salieu Drammeh, de 23-jarige flankaanvaller van het Noorse Lillestrøm. Volgens Noorse media is een transfer zelfs bijzonder dichtbij. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 13/07

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

17:29
Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

17:30
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

17:29
Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

17:00
1
DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

16:30
1
Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

16:00
Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

15:30
2
OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

15:07
4
Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

15:00
1
Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

14:30
12
"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

14:00
Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

13:30
1
Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

13:00
Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

12:30
13
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

11:48
9
Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

11:30
2
Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

11:11
'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

11:00
3
WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

10:41
'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

10:30
11
'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

10:00
4
Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

09:30
9
"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld Analyse

"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld

09:00
2
DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

08:30
5
DONE DEAL: KAA Gent slaat toe met miljoenendeal voor nieuwe verdediger

DONE DEAL: KAA Gent slaat toe met miljoenendeal voor nieuwe verdediger

08:00
Naar een WK met 64 landen? Opvallende meningen uit ons land

Naar een WK met 64 landen? Opvallende meningen uit ons land

07:30
4
Will Still is héél ambitieus met Auxerre: "Daarom heb ik dat bewust niét gedaan"

Will Still is héél ambitieus met Auxerre: "Daarom heb ik dat bewust niét gedaan"

07:00
Daar is de volgende vertrekker: 'Galatasaray onderhandelt met Club Brugge-sterkhouder'

Daar is de volgende vertrekker: 'Galatasaray onderhandelt met Club Brugge-sterkhouder'

22:30
8
'Italiaanse grootmacht meent het én wil met Ajax rond de tafel om over transfer van Mika Godts te praten'

'Italiaanse grootmacht meent het én wil met Ajax rond de tafel om over transfer van Mika Godts te praten'

22:00
6
'Uruguay heeft absolute wereldster én clubicoon van Atlético Madrid als nieuwe bondscoach'

'Uruguay heeft absolute wereldster én clubicoon van Atlético Madrid als nieuwe bondscoach'

21:30
De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'

De deal is helemaal rond: 'Meunier is in Spanje om zijn transfer naar absolute traditieclub af te ronden'

21:00
1
🎥 OFFICIEEL: RC Lens kondigt terugkeer van Thorgan Hazard aan met schitterend filmpje in The Simpsons-stijl

🎥 OFFICIEEL: RC Lens kondigt terugkeer van Thorgan Hazard aan met schitterend filmpje in The Simpsons-stijl

20:40
3
Heeft Infantino zelf het einde ingeluid? "UEFA moet nu FIFA van de kaart spelen" en "Waarom geen EK XXL?"

Heeft Infantino zelf het einde ingeluid? "UEFA moet nu FIFA van de kaart spelen" en "Waarom geen EK XXL?"

20:20
5
'Vincent Janssen heeft een nieuwe club en voormalige aanvoerder van Antwerp kiest voor héél pikante terugkeer'

'Vincent Janssen heeft een nieuwe club en voormalige aanvoerder van Antwerp kiest voor héél pikante terugkeer'

20:00
2
RECONSTRUCTIE: Grootverdiener en... aanvoerder, maar Nathan De Cat vroeg zelf om akkoord met Hoffenheim

RECONSTRUCTIE: Grootverdiener en... aanvoerder, maar Nathan De Cat vroeg zelf om akkoord met Hoffenheim

19:40
20
'Real Madrid wil af van deze speler en biedt hem aan bij... Manchester City'

'Real Madrid wil af van deze speler en biedt hem aan bij... Manchester City'

19:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Halve Finales
Frankrijk Frankrijk 21:00 Spanje Spanje
Engeland Engeland 15/07 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer André Coenen André Coenen over Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller TRIKKE TRIKKE over Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen rinus michels rinus michels over Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois Stigo12 Stigo12 over Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast Philippe Cr Philippe Cr over Opvallende debutant laat zich meteen zien tijdens Cercle Brugge - Lommel Jef Blaaskop Jef Blaaskop over DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis Albert Dupont Albert Dupont over Accord conclu : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved