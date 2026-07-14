Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 5 reacties
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League
Foto: © photonews
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Thomas Meunier zet zijn carrière voort in de Premier League. De 34-jarige Rode Duivel staat op het punt om als transfervrije speler een contract voor twee seizoenen te ondertekenen bij Sunderland, nadat zijn overeenkomst met Lille deze zomer afliep.

Opmerkelijk, want de voorbije weken leek Meunier nog op weg naar Valencia. De Spaanse club gold lange tijd als de voornaamste kandidaat om hem binnen te halen, maar uiteindelijk is er een volledige ommekeer in het dossier gekomen. De ervaren rechtsachter kiest nu verrassend voor Sunderland.

Medische testen al achter de rug bij Sunderland

Meunier arriveerde dinsdag in het noordoosten van Engeland voor zijn medische testen. Als alles volgens plan verloopt, wordt zijn overgang naar Sunderland snel officieel afgerond.

Eerder deze transferzomer werd Meunier ook gelinkt aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League. Zowel Anderlecht als Antwerp informeerden naar de ervaren rechtsachter, maar de voormalige speler van Club Brugge mikte op een sportief project op een hoger niveau. Die ambitie lijkt hij nu te hebben waargemaakt met een overstap naar de Premier League én Europees voetbal.

Sunderland kende vorig seizoen immers een uitstekend seizoen. De promovendus eindigde verrassend als zevende in de Premier League en verzekerde zich zo van een ticket voor Europees voetbal. Voor Meunier wacht dus nog een bijzonder mooie uitdaging op het hoogste niveau.

Sunderland wou ervaren pion erbij

De Belgische international was deze zomer nog actief op het WK, waar hij drie wedstrijden speelde. België strandde uiteindelijk in de kwartfinales na een nederlaag tegen Spanje. Intussen staat de teller voor Meunier op 83 interlands.

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Na passages bij Club Brugge, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Trabzonspor en Lille voegt Meunier opnieuw een fraaie club aan zijn palmares toe. Bij Lille speelde hij de voorbije twee seizoenen 81 wedstrijden, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists. Vorig seizoen kwam hij 35 keer in actie in alle competities.

Met zijn enorme ervaring op het hoogste niveau hoopt Sunderland een belangrijke versterking binnen te halen voor een seizoen waarin de club zich niet alleen opnieuw wil bewijzen in de Premier League, maar ook Europees een rol van betekenis wil spelen.

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