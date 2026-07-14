Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer
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Het Belgische voetbal krijgt een opvallende comeback. Obbi Oulare heeft na een jaar zonder club een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige spits van Club Brugge en Standard trekt naar KSK Heist, dat uitkomt in Eerste Nationale.

Op papier is het een transfer die enkele jaren geleden nauwelijks iemand voor mogelijk had gehouden. Oulare gold ooit als een van de grootste Belgische aanvallende talenten van zijn generatie. Zijn doorbraak bij Club Brugge leverde hem zelfs een miljoenentransfer op naar de Premier League.

Een jaar zonder club

Na zijn jeugdopleiding bij Standard Luik en Club Brugge brak de inmiddels 30-jarige spits door in Jan Breydel. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en Watford legde een stevig bedrag op tafel om hem naar Engeland te halen. Daarna volgden passages bij onder meer Zulte Waregem, Willem II en RWDM, maar nergens slaagde Oulare erin om opnieuw aan te knopen met het niveau dat hij als jonge spits had laten zien.

De voorbije twaalf maanden zat de aanvaller zelfs zonder club. Toch is de honger naar voetbal nooit verdwenen. "Na een jaar zonder club was KSK Heist de beste keuze voor mij. Ik miste vooral de kleedkamer, het gevoel en natuurlijk het voetbal zelf. Ik heb er enorm veel zin in", reageert Oulare op de clubkanalen.

Ook bij KSK Heist zijn ze bijzonder tevreden met de komst van de ervaren spits. "Obbi brengt heel wat maturiteit en ervaring mee. Met zijn fysieke kwaliteiten en zijn parcours op het hoogste niveau geeft hij ons extra mogelijkheden in de aanval", klinkt het.

Voor Oulare voelt deze transfer vooral als een nieuwe kans om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen. Op zijn dertigste is hij nog lang niet afgeschreven, al is de stap naar Eerste Nationale wel veelzeggend als je weet welke verwachtingen er ooit rond hem hingen.

Veel blessureleed

Het blijft een verhaal dat ergens ook jammer aanvoelt. Oulare beschikte over alle fysieke troeven om een vaste waarde te worden op het hoogste niveau en leek na zijn doorbraak bij Club Brugge op weg naar een mooie internationale carrière. Die grote doorbraak kwam er uiteindelijk nooit, mede door wisselvallige prestaties en blessureleed.

Toch hoeft deze stap niet negatief te zijn. Integendeel: bij KSK Heist krijgt Oulare de kans om opnieuw met plezier te voetballen, vertrouwen op te bouwen en zijn ervaring door te geven aan jongere ploegmaats. 

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