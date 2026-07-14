Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Standard Luik lijkt op weg naar een nieuwe zomeraanwinst. De Rouches hebben hun oog laten vallen op Salieu Drammeh, de 23-jarige flankaanvaller van het Noorse Lillestrøm. Volgens Noorse media is een transfer zelfs bijzonder dichtbij.

De interesse van Standard is niet nieuw, maar de onderhandelingen lijken nu in een stroomversnelling te zijn gekomen. Romerikes Blad en TV2 Noorwegen melden dat de Belgische club meerdere biedingen heeft uitgebracht op Drammeh. Inmiddels zou Lillestrøm zelfs een voorstel hebben aanvaard.

Volgens sportief directeur Espen Olsen heeft de Noorse club groen licht gegeven voor een transfer. Het gaat om een bedrag dat kan oplopen tot zo'n 30 miljoen Noorse kronen, omgerekend ongeveer 2,5 miljoen euro.

Drammeh wil zelf de overstap maken

Ook de speler zelf zou een transfer naar Sclessin helemaal zien zitten. Volgens de Noorse berichtgeving heeft Drammeh duidelijk aangegeven dat hij de overstap naar de Belgische competitie wil maken.

Dat is een stevige opsteker voor Standard, dat op zoek was naar een nieuwe flankaanvaller na het vertrek van Rafiki Saïd. De Algerijn trok afgelopen weekend naar Wolverhampton, waardoor de Luikenaars snel op zoek moesten naar een vervanger.

Smaakmaker in Noorwegen

Drammeh lijkt daarbij bovenaan het verlanglijstje te staan. De 23-jarige aanvaller geldt als een van de belangrijkste offensieve krachten van Lillestrøm en kan op beide flanken uit de voeten.





Als de laatste details worden uitgewerkt, mag Standard zich binnenkort dus aan een nieuwe offensieve versterking verwachten. De Luikenaars beschikken na de verkoop van Saïd opnieuw over financiële ruimte en lijken die meteen te investeren in een directe vervanger. Daarmee zet Standard zijn transferzomer onverminderd voort.