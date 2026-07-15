Vorig seizoen dé gedoodverfde opvolger en... vandaag is er géén plaats meer voor Nordin Jackers bij Club Brugg

Club Brugge heeft met Yann Sommer de beoogde vervanger van Simon Mignolet beet. De 37-jarige Zwitser komt als nummer één én moet zijn opvolger mee klaarstomen voor het grote werk. En dat is héél hard voor ene Nordin Jackers.

We nemen even een spreekwoordelijke teletijdmachine naar één kalenderjaar geleden. Op dat moment zag Club Brugge in Nordin Jackers de toekomstige nummer één. Er werd beslist dat de 28-jarige doelman nog een seizoen zou wedijveren met Simon Mignolet, maar vervolgens - komend seizoen dus - de titularis tussen de blauw-zwarte palen zou worden.

Vandaag blijft er niets meer over van dat toekomstperspectief. Integendeel. Jackers werd na enkele blunders afgeschreven én te licht bevonden voor bovengenoemd scenario. Meer zelfs: op een bepaald moment was de Limburger fit, maar kreeg Dani Van den Heuvel de voorkeur. Het zegt wellicht genoeg dat er voor laatstgenoemde ondertussen ook geen plaats meer is in de blauw-zwarte kleedkamer.

Met Yann Sommer haalt Club Brugge een doelman in huis die moét spelen. De 94-voudig Zwitsers international speelde met onder meer Borussia Mönchengladbach, Bayern München en Internazionale FC op het allerhoogste toneel. Sommer tekende een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion. De Zwitser zal op dat moment 40 lentes tellen.

En daar is evenzeer een reden voor. Sommer komt niet alleen als nieuwe nummer één en vervanger van Mignolet. De ervaren Zwitser moet evenzeer een goudhaantje laten rijpen. Met Argus Vanden Driessche heeft Club Brugge een absoluut keeperstalent én de toekomstige nummer één al in de rangen.

In de filosofie van Club Brugge is géén plaats voor Nordin Jackers

De 19-jarige Vanden Driessche is nog niet klaar voor het hoogste niveau, maar krijgt de kans om - na de leerschool van Big Si - nu ook dagelijks te werken en trainen met Sommer. We durven zelfs gokken dat het de bedoeling is om Vanden Driessche in het laatste contractjaar van Sommer voor de leeuwen te gooien.





Moeten we het nog hebben over Jackers? De conclusie is keihard voor de voormalige doelman van onder meer KRC Genk, SK Beveren en OH Leuven. De Limburger beseft zelf ook dat een transfer voor zichzelf én voor zijn carrière de beste optie is. Al is blauw-zwart evenmin zinnens om een goede invallersdoelman mét een contract tot 2029 voor een habbekrats te laten vertrekken.