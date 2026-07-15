'Anderlecht laat rastalentje vertrekken naar andere JPL-club'

Veel kansen heeft Anas Tajaouart nog niet gekregen bij RSC Anderlecht. De speler heeft nu een nieuw project op het oog en zou op huurbasis naar La Louvière kunnen trekken. Daarin zou zelfs een aankoopoptie vervat zijn.

"Anas Tajaouart verlaat RSC Anderlecht op huurbasis met aankoopoptie en trekt naar RAAL La Louvière", aldus transfergoeroe Sacha Tavolieri op woensdag op de sociale media. Volgens hem is er al een akkoord gevonden op clubniveau.

De medische keuring zou woensdagnamiddag of donderdagvoormiddag volgen, waarna er een handtekening kan gezet worden onder een huurdeal mét aankoopoptie. Op die manier wil La Louvière speelkansen op het hoogste niveau geven aan Anas Tajaouart.

La Louvière wil Anas Tajaouart van RSC Anderlecht in huis halen

Het telraam mag meteen bovengehaald worden, want voor La Louvière zou hij al de twaalfde nieuwe speler van de zomermercato kunnen worden. De Wolven kozen ook al voor een nieuwe staff en lijken op die manier klaar om in hun tweede seizoen op het hoogste niveau een nieuwe stap te gaan zetten.

Anas Tajaouart heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van zo'n 400.000 euro. Daarmee is hij niet het grootste talent qua waarde bij RSC Anderlecht, maar wel een pion die van waarde is of kan zijn voor zijn team.

Anas Tajaouart klopt op de poort van de Jupiler Pro League

Dat bewees de 20-jarige Marokkaans-Belgische middenvelder de voorbije jaren al bij de RSCA Futures, waar hij een belangrijke pion werd op het middenveld in de Challenger Pro League. Op het einde van afgelopen seizoen mocht hij tegen Cercle Brugge al eens 45 minuten opdraven voor Anderlecht en hij kreeg ook al wat speelminuten in de Croky Cup.





De jongeling zit al sinds 2013 bij RSC Anderlecht na een kortstondige periode bij Jeunesse Molenbeek. Hij doorliep zowat alle jeugdlichtingen, maar kon zich tot dusver nog niet echt doorzetten bij de A-kern. Bij La Louvière krijgt hij mogelijk wél zijn eerste kansen in de Jupiler Pro League.